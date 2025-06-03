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В Брянской области открыли горячую линию после ЧП с поездом - РИА Новости, 03.06.2025
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15:12 03.06.2025
https://ria.ru/20250603/bryansk-2020675793.html
В Брянской области открыли горячую линию после ЧП с поездом
В Брянской области открыли горячую линию после ЧП с поездом - РИА Новости, 03.06.2025
В Брянской области открыли горячую линию после ЧП с поездом
Департамент социальной политики и занятости населения Брянской области открыл горячую линию для помощи пострадавшим из-за ЧП с поездом в Выгоничском районе,... РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T15:12:00+03:00
2025-06-03T15:12:00+03:00
происшествия
брянская область
выгоничский район
москва
александр богомаз
светлана петренко
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Департамент социальной политики и занятости населения Брянской области открыл горячую линию для помощи пострадавшим из-за ЧП с поездом в Выгоничском районе, сообщила пресс-служба правительства региона. "В связи с трагическими событиями в Выгоничском районе Брянской области открыта горячая линия. Департамент социальной политики и занятости населения открыл горячую линию для оперативной помощи в оформлении мер социальной поддержки. По вопросам оформления выплат и получения мер социальной поддержки можно обратиться за консультацией по телефонам: 8-800-100-00-01 (по будням) и 8 (4832) 30-32-58 (с 8.30 до 18.00 без выходных)", – говорится в сообщении. В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд № 86 сообщением Климов - Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семь человек погибли, более 100 пострадали. Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил о подрыве моста во время движения поезда. Из-за инцидента возбудили уголовное дело. Как сообщила РИА Новости представитель СК Светлана Петренко, его, как и дело о подрыве моста в Курской области, передадут в Главное следственное управление по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина.
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брянская область
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происшествия, брянская область, выгоничский район, москва, александр богомаз, светлана петренко, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), обрушение моста на поезд в брянской области
Происшествия, Брянская область, Выгоничский район, Москва, Александр Богомаз, Светлана Петренко, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), Обрушение моста на поезд в Брянской области
В Брянской области открыли горячую линию после ЧП с поездом

В Брянской области открыли горячую линию для помощи пострадавшим в ЧП с поездом

© МЧС России/TelegramАварийно-спасательные работы на месте обрушения моста в Брянской области
Аварийно-спасательные работы на месте обрушения моста в Брянской области - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© МЧС России/Telegram
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МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Департамент социальной политики и занятости населения Брянской области открыл горячую линию для помощи пострадавшим из-за ЧП с поездом в Выгоничском районе, сообщила пресс-служба правительства региона.
"В связи с трагическими событиями в Выгоничском районе Брянской области открыта горячая линия. Департамент социальной политики и занятости населения открыл горячую линию для оперативной помощи в оформлении мер социальной поддержки. По вопросам оформления выплат и получения мер социальной поддержки можно обратиться за консультацией по телефонам: 8-800-100-00-01 (по будням) и 8 (4832) 30-32-58 (с 8.30 до 18.00 без выходных)", – говорится в сообщении.
В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд № 86 сообщением Климов - Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семь человек погибли, более 100 пострадали.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил о подрыве моста во время движения поезда. Из-за инцидента возбудили уголовное дело. Как сообщила РИА Новости представитель СК Светлана Петренко, его, как и дело о подрыве моста в Курской области, передадут в Главное следственное управление по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина.
Один из вагонов поезда Климов - Москва, раздавленный обрушившимся мостом в Брянской области - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
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ПроисшествияБрянская областьВыгоничский районМоскваАлександр БогомазСветлана ПетренкоАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)Обрушение моста на поезд в Брянской области
 
 
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