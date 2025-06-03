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В Брянской области открыли горячую линию после ЧП с поездом

В Брянской области открыли горячую линию после ЧП с поездом - РИА Новости, 03.06.2025

В Брянской области открыли горячую линию после ЧП с поездом

Департамент социальной политики и занятости населения Брянской области открыл горячую линию для помощи пострадавшим из-за ЧП с поездом в Выгоничском районе,... РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T15:12:00+03:00

2025-06-03T15:12:00+03:00

2025-06-03T15:12:00+03:00

происшествия

брянская область

выгоничский район

москва

александр богомаз

светлана петренко

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Департамент социальной политики и занятости населения Брянской области открыл горячую линию для помощи пострадавшим из-за ЧП с поездом в Выгоничском районе, сообщила пресс-служба правительства региона. "В связи с трагическими событиями в Выгоничском районе Брянской области открыта горячая линия. Департамент социальной политики и занятости населения открыл горячую линию для оперативной помощи в оформлении мер социальной поддержки. По вопросам оформления выплат и получения мер социальной поддержки можно обратиться за консультацией по телефонам: 8-800-100-00-01 (по будням) и 8 (4832) 30-32-58 (с 8.30 до 18.00 без выходных)", – говорится в сообщении. В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд № 86 сообщением Климов - Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семь человек погибли, более 100 пострадали. Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил о подрыве моста во время движения поезда. Из-за инцидента возбудили уголовное дело. Как сообщила РИА Новости представитель СК Светлана Петренко, его, как и дело о подрыве моста в Курской области, передадут в Главное следственное управление по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина.

https://ria.ru/20250601/traur-2020274690.html

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