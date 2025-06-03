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"На воре и шапка горит". В ГД высказались о планах Британии в сфере обороны - РИА Новости, 03.06.2025
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10:06 03.06.2025
https://ria.ru/20250603/britaniya-2020600123.html
"На воре и шапка горит". В ГД высказались о планах Британии в сфере обороны
"На воре и шапка горит". В ГД высказались о планах Британии в сфере обороны - РИА Новости, 03.06.2025
"На воре и шапка горит". В ГД высказались о планах Британии в сфере обороны
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет охарактеризовал переход Великобритании в режим "готовности к войне" в рамках новой оборонной стратегии... РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T10:06:00+03:00
2025-06-03T10:06:00+03:00
в мире
михаил шеремет
кир стармер
госдума рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет охарактеризовал переход Великобритании в режим "готовности к войне" в рамках новой оборонной стратегии поговоркой - на воре и шапка горит. Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что в рамках новой оборонной стратегии страна переходит в "состояние готовности к войне". "Как говорится, на воре и шапка горит. Современная Британия стала самым токсичным политическим анклавом и одним из главных бенефициаров всех конфликтов на планете, поэтому они совсем не безосновательно находятся в ожидании возвращения умышленно запущенного ими бумеранга, прячась в пелене своих призрачных туманов", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, британцам придется расплачиваться за агрессию в отношении других стран. "Стармеру следует для себя раз и навсегда уяснить, что тот, кто сеет ветер, пожнет бурю, а за содеянное зло непременно придется расплатиться, но расплата эта будет во много раз больше", - сказал депутат.
https://ria.ru/20250602/britaniya-2020565452.html
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в мире, михаил шеремет, кир стармер, госдума рф, великобритания
В мире, Михаил Шеремет, Кир Стармер, Госдума РФ, Великобритания
"На воре и шапка горит". В ГД высказались о планах Британии в сфере обороны

Шеремет назвал современную Британию самым токсичным политическим анклавом

© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкФлаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне
Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет охарактеризовал переход Великобритании в режим "готовности к войне" в рамках новой оборонной стратегии поговоркой - на воре и шапка горит.
Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что в рамках новой оборонной стратегии страна переходит в "состояние готовности к войне".
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
Журналист поставил Стармера на место после выпада в адрес России
Вчера, 22:48
"Как говорится, на воре и шапка горит. Современная Британия стала самым токсичным политическим анклавом и одним из главных бенефициаров всех конфликтов на планете, поэтому они совсем не безосновательно находятся в ожидании возвращения умышленно запущенного ими бумеранга, прячась в пелене своих призрачных туманов", - сказал Шеремет РИА Новости.
По его словам, британцам придется расплачиваться за агрессию в отношении других стран. "Стармеру следует для себя раз и навсегда уяснить, что тот, кто сеет ветер, пожнет бурю, а за содеянное зло непременно придется расплатиться, но расплата эта будет во много раз больше", - сказал депутат.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
Во Франции поставили Стармера на место после угрозы в адрес России
Вчера, 16:48
 
В миреМихаил ШереметКир СтармерГосдума РФВеликобритания
 
 
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