https://ria.ru/20250603/britaniya-2020600123.html

"На воре и шапка горит". В ГД высказались о планах Британии в сфере обороны

"На воре и шапка горит". В ГД высказались о планах Британии в сфере обороны - РИА Новости, 03.06.2025

"На воре и шапка горит". В ГД высказались о планах Британии в сфере обороны

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет охарактеризовал переход Великобритании в режим "готовности к войне" в рамках новой оборонной стратегии... РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T10:06:00+03:00

2025-06-03T10:06:00+03:00

2025-06-03T10:06:00+03:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет охарактеризовал переход Великобритании в режим "готовности к войне" в рамках новой оборонной стратегии поговоркой - на воре и шапка горит. Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что в рамках новой оборонной стратегии страна переходит в "состояние готовности к войне". "Как говорится, на воре и шапка горит. Современная Британия стала самым токсичным политическим анклавом и одним из главных бенефициаров всех конфликтов на планете, поэтому они совсем не безосновательно находятся в ожидании возвращения умышленно запущенного ими бумеранга, прячась в пелене своих призрачных туманов", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, британцам придется расплачиваться за агрессию в отношении других стран. "Стармеру следует для себя раз и навсегда уяснить, что тот, кто сеет ветер, пожнет бурю, а за содеянное зло непременно придется расплатиться, но расплата эта будет во много раз больше", - сказал депутат.

https://ria.ru/20250602/britaniya-2020565452.html

https://ria.ru/20250602/starmer-2020500150.html

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в мире, михаил шеремет, кир стармер, госдума рф, великобритания