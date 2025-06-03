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В Британии рассказали, что нужно для выполнения обязательств по обороне
В Британии рассказали, что нужно для выполнения обязательств по обороне - РИА Новости, 03.06.2025
В Британии рассказали, что нужно для выполнения обязательств по обороне
Великобритания будет вынуждена повысить налоги для выполнения обязательств по обороне, считает бывший министр иностранных дел страны Джек Стро. РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T03:16:00+03:00
2025-06-03T03:16:00+03:00
2025-06-03T03:16:00+03:00
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Великобритания будет вынуждена повысить налоги для выполнения обязательств по обороне, считает бывший министр иностранных дел страны Джек Стро. "Налоги должны будут вырасти. Я не вижу иного варианта", - заявил Стро в интервью британской газете Times. В понедельник был опубликован стратегический оборонный обзор британского правительства. Великобритания в рамках новой оборонной стратегии намерена произвести 7 тысяч ракет дальнего радиуса действия, а также направит 6 миллиардов фунтов стерлингов (8 миллиардов долларов) на строительство шести новых предприятий по производству боеприпасов. В понедельник премьер-министр страны Кир Стармер заявил, что Великобритания направит 15 миллиардов фунтов (20 миллиардов долларов) на программу модернизации своего арсенала ядерных боеголовок. Министр обороны страны Джон Хили отметил, что Великобритания планирует построить до 12 атомных подводных лодок, которые начнут заменять существующие в конце следующего десятилетия.
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в мире, великобритания, джек стро, кир стармер, джон хили
В мире, Великобритания, Джек Стро, Кир Стармер, Джон Хили
В Британии рассказали, что нужно для выполнения обязательств по обороне
Экс-глава МИД Стро: Британии нужно повысить налоги для расходов на оборону