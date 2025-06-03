https://ria.ru/20250603/britaniya-2020568090.html

Война с Россией уничтожит Британию

Война с Россией уничтожит Британию - РИА Новости, 03.06.2025

Война с Россией уничтожит Британию

События на полях СВО идут своим чередом, только за май наши войска освободили 580 квадратных километров территории, что стало лучшим показателем за полгода,... РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T08:00:00+03:00

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2025-06-03T08:05:00+03:00

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События на полях СВО идут своим чередом, только за май наши войска освободили 580 квадратных километров территории, что стало лучшим показателем за полгода, хотя, конечно, здесь нет никакой гонки за показателями. В то же время западные спонсоры Зеленского, осознавая, что у Киева нет ни малейших шансов на военную победу, уже самостоятельно готовятся к войне. Премьер-министр Кир Стармер, встречаясь с трудовым коллективом одного из пока еще коптящих британских заводов, заявил, что Великобритания в рамках новой оборонной стратегии прямо сейчас переходит в режим готовности к войне.Против кого собирается воевать королевство, Стармер прямо не сказал, но посыл был предельно прозрачен и имеющие уши все поняли. Британский премьер пугает бледных островитян, что Великобритании якобы прямо (это ключевое слово) угрожает некое государство, обладающее передовыми вооруженными силами, и в этой связи надо срочно прокачивать собственные вооруженные силы со скоростью военного времени. Под все это дело кабинет министров уже составил оборонный обзор, подразумевающий увеличение ассигнований на флот и армию до 2,5 процента бюджета уже к 2027 году, а в некой среднесрочной перспективе и до трех процентов. Как считают господа британские парламентарии, разворот экономики в сторону военных рельсов позволит к 2035 году сделать вооруженные силы королевства в десять раз более смертоносными, чем они есть сейчас.Во-первых, большое спасибо, мистер Стармер, за столь высокую оценку российской армии. Мы ею тоже очень гордимся. Во-вторых, невероятно отрадно видеть, как внутри ЕС и Великобритании, этих записных русофобов, реализуются сценарии, планировавшиеся ими для России. В частности, перевод экономики на военные рельсы, когда под нож пойдут различные культурные, спортивные, инновационные и, что главное, социальные проекты.Пушки вместо масла — классика истории, которую на Западе предпочли забыть. Просто напомним, что фразу эту на съезде НСДАП в 1935 году в Гамбурге произнес Герман Геринг. Впоследствии ею активно оперировали такие милые персонажи, как Йозеф Геббельс и Рудольф Гесс. Поздравляем, мистер Стармер, вы в прекрасной компании.Данное выражение, впрочем, мгновенно перекочевало в реальную экономику, воплотившись в модели развития промышленности, в которой принудительный рост одного направления обеспечивается за счет уменьшения производства в других. Причем в канонической модели упоминается не просто плановый спад, а даже осознанный переход к дефициту по отдельным товарным направлениям.Кто забыл, в период введения первых санкций в 2022 году именно такой сценарий предполагался западными "санкционерами" для российской экономики и нас с вами. Когда федеральный бюджет рвет из себя куски, штампуя танки и ракеты, а население бьется насмерть в очередях за макаронами и маргарином.Сохраняя объективность, отметим, что на момент начала СВО вооруженные силы Великобритании, включающие в себя ВМФ, ВВС и сухопутную армию, считались одними из лучших в Европе. Ежегодный бюллетень The Military Balance, составляемый международным институтом стратегических исследований, называет британские вооруженные силы "лучшей малой армией мира". В целом это довольно верное определение с учетом того, что британцы столетиями не воюют на своей территории, а используют флот, авиацию и армию исключительно во внешних операциях малого масштаба и интенсивности. Насколько королевские войска готовы к лобовому противостоянию с кратно превосходящей по численности и накопившей реальный боевой опыт армией, вопрос открытый. Думается, политическое и военное руководство Великобритании прекрасно понимает, что российская армия не собирается высаживать морской десант на пляжах Саутволда и Фолкстона, но решило под сурдинку угрозы национальной безопасности на всякий случай подкачать военные мускулы. А чтобы население не роптало, ему заранее скармливают страшную сказку о кровожадных русских, мечтающих захватить британское все.Есть серьезные основания думать, что, как и в случае с трамповской Америкой, правящая верхушка в Лондоне задумала некую масштабную экономическую перестройку. С той лишь разницей, что американцы под свою финансовую систему подложили "кирпич" украинских недр, а британцам приходится импровизировать. Государственный Office of Budget Responsibility (OBR), финансируемый британским казначейством, публикует данные, согласно которым текущий дефицит бюджета Британии составляет 74,6 миллиарда фунтов стерлингов. При этом OBR честно пишет, что ошибся в своем прошлогоднем прогнозе почти на 14 миллиардов, так как, по предыдущим оценкам, дефицит бюджета не должен был превысить 60,7 миллиарда фунтов. Дефицит реального производства за прошлый год также вырос — с 4,8 до 5,3 процента. Общий государственный долг королевства по состоянию на март текущего года оценивается в 2,8 триллиона фунтов, что составляет 95,9 процента всех бюджетных поступлений, или 98 тысяч фунтов на каждое британское домовладение.Пару дней назад отраслевая федерация работодателей Make UK опубликовала анализ, из которого следует, что стоимость электроэнергии для промышленных потребителей в Британии в четыре раза выше, чем в США, и почти на 50 процентов выше, чем в среднем по миру. Там же сказано, что Великобритания находится в энергетическом кризисе, что привело к самым высоким темпам деиндустриализации среди всех крупных экономик Европы. Глава Make UK Стивен Фипсон оценивает текущую стратегию Лондона как фатально ошибочную и прогнозирует, что если не будет решена проблема сверхдорогой промышленной энергии, то Британию ждет новая, доселе невиданная волна деиндустриализации, когда на кону будут уже не бюджетные игрища, а сохранение государства как такового.Без всяких шуток будет интересно посмотреть, как Лондон будет кренить свою экономику на один борт и при этом пытаться ее же разогнать.

https://ria.ru/20250602/britanija-2020439801.html

https://ria.ru/20250602/starmer-2020488361.html

https://ria.ru/20250602/starmer-2020500150.html

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Сергей Савчук https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/14/1779155453_0:22:854:876_100x100_80_0_0_3a6dabe839b00d228db561c8c83518cf.jpg

великобритания, лондон, россия, рудольф гесс, йозеф геббельс, кир стармер, евросоюз, аналитика