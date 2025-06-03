https://ria.ru/20250603/bpla-2020758322.html
В Орловской области объявили опасность атаки БПЛА
В Орловской области объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 03.06.2025
В Орловской области объявили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА объявлена на территории Орловской области, сообщается в приложении МЧС России. РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T23:36:00+03:00
2025-06-03T23:36:00+03:00
2025-06-03T23:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
орловская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена на территории Орловской области, сообщается в приложении МЧС России. "Внимание! Опасность атаки БПЛА! На территории Орловской области. Будьте бдительны", - говорится в сообщении.
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орловская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Орловская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Орловской области объявили опасность атаки БПЛА
МЧС: на территории Орловской области объявлена опасность атаки беспилотника