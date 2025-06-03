https://ria.ru/20250603/bpla-2020717320.html

В Калмыкии ввели запрет на съемку последствий атак БПЛА

В Калмыкии ввели запрет на съемку последствий атак БПЛА - РИА Новости, 03.06.2025

В Калмыкии ввели запрет на съемку последствий атак БПЛА

Запрет на съемку последствий атак БПЛА, работы ПВО, расположения войск и публикацию соответствующих фотографий и видео в интернете ввели в Калмыкии, сообщило... РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T17:40:00+03:00

2025-06-03T17:40:00+03:00

2025-06-03T17:40:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

республика калмыкия

технологии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/09/1988221362_0:0:3148:1771_1920x0_80_0_0_9e9798c5f645506634cd3ed34a5ea11d.jpg

ВОЛГОГРАД, 3 июн – РИА Новости. Запрет на съемку последствий атак БПЛА, работы ПВО, расположения войск и публикацию соответствующих фотографий и видео в интернете ввели в Калмыкии, сообщило правительство республики в своем Telegram-канале. "Запрещено размещать в интернете информацию о последствиях применения беспилотных летательных аппаратов, ракет и иных средств поражения. Исключение составляет обмен информацией в целях служебной необходимости территориальными органами федеральных органов исполнительной власти по Республике Калмыкия и региональных ОИВ (органов исполнительной власти – ред.), а также если она размещена в открытом доступе на информационных ресурсах вышеуказанных властных структур", - говорится в сообщении правительства. Кроме того, по данным властей, согласно решению оперштаба Калмыкии, вводится запрет на распространение информации, которая может раскрыть нахождение войсковых частей, охраны объектов промышленности. За нарушение запрета предусмотрен штраф: для граждан до четырех тысяч рублей, для должностных лиц – до 40 тысяч рублей, для юридических лиц – до 100 тысяч рублей.

https://ria.ru/20250206/bpla-1997689696.html

республика калмыкия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, республика калмыкия, технологии