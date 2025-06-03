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В Калмыкии ввели запрет на съемку последствий атак БПЛА - РИА Новости, 03.06.2025
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17:40 03.06.2025
https://ria.ru/20250603/bpla-2020717320.html
В Калмыкии ввели запрет на съемку последствий атак БПЛА
В Калмыкии ввели запрет на съемку последствий атак БПЛА - РИА Новости, 03.06.2025
В Калмыкии ввели запрет на съемку последствий атак БПЛА
Запрет на съемку последствий атак БПЛА, работы ПВО, расположения войск и публикацию соответствующих фотографий и видео в интернете ввели в Калмыкии, сообщило... РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T17:40:00+03:00
2025-06-03T17:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
республика калмыкия
технологии
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ВОЛГОГРАД, 3 июн – РИА Новости. Запрет на съемку последствий атак БПЛА, работы ПВО, расположения войск и публикацию соответствующих фотографий и видео в интернете ввели в Калмыкии, сообщило правительство республики в своем Telegram-канале. "Запрещено размещать в интернете информацию о последствиях применения беспилотных летательных аппаратов, ракет и иных средств поражения. Исключение составляет обмен информацией в целях служебной необходимости территориальными органами федеральных органов исполнительной власти по Республике Калмыкия и региональных ОИВ (органов исполнительной власти – ред.), а также если она размещена в открытом доступе на информационных ресурсах вышеуказанных властных структур", - говорится в сообщении правительства. Кроме того, по данным властей, согласно решению оперштаба Калмыкии, вводится запрет на распространение информации, которая может раскрыть нахождение войсковых частей, охраны объектов промышленности. За нарушение запрета предусмотрен штраф: для граждан до четырех тысяч рублей, для должностных лиц – до 40 тысяч рублей, для юридических лиц – до 100 тысяч рублей.
https://ria.ru/20250206/bpla-1997689696.html
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безопасность, республика калмыкия, технологии
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Республика Калмыкия, Технологии
В Калмыкии ввели запрет на съемку последствий атак БПЛА

В Калмыкии ввели запрет на съемку последствий атак БПЛА и работы ПВО

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБеспилотник
Беспилотник - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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ВОЛГОГРАД, 3 июн – РИА Новости. Запрет на съемку последствий атак БПЛА, работы ПВО, расположения войск и публикацию соответствующих фотографий и видео в интернете ввели в Калмыкии, сообщило правительство республики в своем Telegram-канале.
"Запрещено размещать в интернете информацию о последствиях применения беспилотных летательных аппаратов, ракет и иных средств поражения. Исключение составляет обмен информацией в целях служебной необходимости территориальными органами федеральных органов исполнительной власти по Республике Калмыкия и региональных ОИВ (органов исполнительной власти – ред.), а также если она размещена в открытом доступе на информационных ресурсах вышеуказанных властных структур", - говорится в сообщении правительства.
Кроме того, по данным властей, согласно решению оперштаба Калмыкии, вводится запрет на распространение информации, которая может раскрыть нахождение войсковых частей, охраны объектов промышленности. За нарушение запрета предусмотрен штраф: для граждан до четырех тысяч рублей, для должностных лиц – до 40 тысяч рублей, для юридических лиц – до 100 тысяч рублей.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРеспублика КалмыкияТехнологии
 
 
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