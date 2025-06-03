https://ria.ru/20250603/bpla-2020713593.html

Россия развернет более ста спутников для управления беспилотниками

Россия развернет более ста спутников для управления беспилотниками - РИА Новости, 03.06.2025

Россия развернет более ста спутников для управления беспилотниками

Россия развернет на орбите более ста спутников для управления беспилотниками, сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Баканов. РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T17:28:00+03:00

2025-06-03T17:28:00+03:00

2025-06-03T22:34:00+03:00

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июн — РИА Новости. Россия развернет на орбите более ста спутников для управления беспилотниками, сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Баканов."Развертывание спутниковой сети в интересах управления БАС: 102 плюс один КА", — говорится на слайде, который он представил на презентации национального проекта по освоению космоса на конференции ЦИПР-2025 в Нижнем Новгороде.Нацпроект также предусматривает запуск:Глава "Роскосмоса" также отметил, что точность навигационной системы ГЛОНАСС можно будет к 2030-2031 годам довести до десятков сантиметров с помощью спутников компании "Бюро 1440".Баканов уточнил, что стратегический совет при президенте рассмотрит национальный проект 10 июня.Десятая ежегодная конференция "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР) проходит в Нижнем Новгороде с 2 по 5 июня. В деловых сессиях и выставке примут участие представители более 30 стран, в том числе крупные иностранные компании.

https://ria.ru/20250528/bakanov-2019530734.html

https://ria.ru/20250529/pozhary-2019726357.html

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россия, нижний новгород, дмитрий баканов, роскосмос, космос - риа наука