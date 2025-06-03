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В Германии проведут масштабную эвакуацию из-за бомб времен Второй мировой - РИА Новости, 03.06.2025
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11:52 03.06.2025
https://ria.ru/20250603/bomby-2020626952.html
В Германии проведут масштабную эвакуацию из-за бомб времен Второй мировой
В Германии проведут масштабную эвакуацию из-за бомб времен Второй мировой - РИА Новости, 03.06.2025
В Германии проведут масштабную эвакуацию из-за бомб времен Второй мировой
Более 20 тысяч человек будут вынуждены покинуть свои дома из-за обнаружения трех неразорвавшихся бомб времен Второй мировой войны в немецком Кёльне, это одна из РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T11:52:00+03:00
2025-06-03T11:52:00+03:00
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Более 20 тысяч человек будут вынуждены покинуть свои дома из-за обнаружения трех неразорвавшихся бомб времен Второй мировой войны в немецком Кёльне, это одна из самых крупных подобных эвакуаций за последние годы, сообщила администрация города. В понедельник во время работ по исследованию грунта в районе Дойц были обнаружены три американские бомбы времен Второй мировой войны. В среду перед операцией по обезвреживанию бомб будет проведена эвакуация. "В среду мы эвакуируем 20,5 тысячи жителей, работников и проживающих в гостиницах в Альтштадте и Дойце", - говорится в сообщении на сайте городской администрации. Меры безопасности затронут среди прочего телерадиовещательную компанию RTL, здание которой находится в зоне эвакуации. Кроме того, в зоне эвакуации находятся железнодорожный вокзал, Кёльнская ратуша, больница, два дома престарелых, а также несколько школ и детских садов. Из-за эвакуации также придется перекрыть три моста через Рейн. Меры безопасности не затронут Кёльнский собор.
https://ria.ru/20250302/germanija-2002560737.html
https://ria.ru/20250407/tof-2009725569.html
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в мире, кельн, рейн (река), германия
В мире, Кельн, Рейн (река), Германия
В Германии проведут масштабную эвакуацию из-за бомб времен Второй мировой

В Кельне эвакуируют 20 тыс чел из-за обнаружения бомб времен Второй мировой

CC BY 2.0 / Trine Juel / The German flagФлаг Германии
Флаг Германии - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
CC BY 2.0 / Trine Juel / The German flag
Флаг Германии. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Более 20 тысяч человек будут вынуждены покинуть свои дома из-за обнаружения трех неразорвавшихся бомб времен Второй мировой войны в немецком Кёльне, это одна из самых крупных подобных эвакуаций за последние годы, сообщила администрация города.
В понедельник во время работ по исследованию грунта в районе Дойц были обнаружены три американские бомбы времен Второй мировой войны. В среду перед операцией по обезвреживанию бомб будет проведена эвакуация.
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"В среду мы эвакуируем 20,5 тысячи жителей, работников и проживающих в гостиницах в Альтштадте и Дойце", - говорится в сообщении на сайте городской администрации.
Меры безопасности затронут среди прочего телерадиовещательную компанию RTL, здание которой находится в зоне эвакуации. Кроме того, в зоне эвакуации находятся железнодорожный вокзал, Кёльнская ратуша, больница, два дома престарелых, а также несколько школ и детских садов. Из-за эвакуации также придется перекрыть три моста через Рейн. Меры безопасности не затронут Кёльнский собор.
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