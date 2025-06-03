https://ria.ru/20250603/bloomberg-2020605001.html

Bloomberg: Британия усилит свою роль по ядерному сдерживанию в рамках НАТО

Bloomberg: Британия усилит свою роль по ядерному сдерживанию в рамках НАТО - РИА Новости, 03.06.2025

Bloomberg: Британия усилит свою роль по ядерному сдерживанию в рамках НАТО

Великобритания планирует занять более существенную роль в силах ядерного сдерживания НАТО на фоне опасений, что при президенте Дональде Трампе интерес США к... РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T10:31:00+03:00

2025-06-03T10:31:00+03:00

2025-06-03T10:31:00+03:00

великобритания

сша

европа

дональд трамп

кир стармер

пит хегсет

министерство обороны сша

нато

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ЛОНДОН, 3 июн - РИА Новости. Великобритания планирует занять более существенную роль в силах ядерного сдерживания НАТО на фоне опасений, что при президенте Дональде Трампе интерес США к европейской обороне ослабнет, сообщает во вторник агентство Блумберг со ссылкой на источник. "Правительство изучает новые возможности, такие как истребители, способные применять ядерное оружие, в рамках планов по увеличению ядерного вклада Великобритании в Организацию Североатлантического договора", - пишет агентство. Это станет дополнением к планам по обновлению британской программы развертывания и эксплуатации сил ядерного сдерживания "Трайдент", инвестициям в производство ядерных боеголовок в размере 15 млрд фунтов стерлингов (около 20 млрд долларов) и строительству 12 новых атомных подлодок, сказано в статье. В понедельник британские власти опубликовали обновленный оборонный обзор. Премьер-министр страны Кир Стармер заявил , что страна переходит в режим "готовности к войне". Россия в документе обозначена как "непосредственная и неотложная угроза". В рамках новой оборонной стратегии власти планируют создать семь тысяч ракет дальнего радиуса действия и направить 6 миллиардов фунтов стерлингов (примерно 8 млрд долларов) на строительство шести новых предприятий по производству боеприпасов. Кроме того, перед обнародованием программы минобороны страны сообщило о намерении построить до 12 атомных подводных лодок для замены действующих. Трамп ранее неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность НАТО и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП, при этом глава Пентагона Пит Хегсет заверял, что Соединенные Штаты пока не планируют сокращать военное присутствие в Европе. В марте премьер-министр Британии Кир Стармер объявил о планах увеличить оборонные расходы с 2,3% до 2,5% ВВП к 2027 году за счет урезания бюджета на международную помощь в целях развития с 0,5% до 0,3% ВВП. В мае газета Times сообщила, что США хотят, чтобы Великобритания увеличила свои расходы на оборону до 3% ВВП к 2029 году, став таким образом "примером" для других европейских стран, пишет газета Times.

https://ria.ru/20250602/britaniya-2020565452.html

https://ria.ru/20250602/starmer-2020488361.html

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европа

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великобритания, сша, европа, дональд трамп, кир стармер, пит хегсет, министерство обороны сша, нато, в мире