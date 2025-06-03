Bloomberg: Британия усилит свою роль по ядерному сдерживанию в рамках НАТО
Bloomberg: Великобритания усилит свою роль по ядерному сдерживанию в рамках НАТО
© AP Photo / Frank AugsteinФлаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне
© AP Photo / Frank Augstein
Флаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне. Архивное фото
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ЛОНДОН, 3 июн - РИА Новости. Великобритания планирует занять более существенную роль в силах ядерного сдерживания НАТО на фоне опасений, что при президенте Дональде Трампе интерес США к европейской обороне ослабнет, сообщает во вторник агентство Блумберг со ссылкой на источник.
"Правительство изучает новые возможности, такие как истребители, способные применять ядерное оружие, в рамках планов по увеличению ядерного вклада Великобритании в Организацию Североатлантического договора", - пишет агентство.
Это станет дополнением к планам по обновлению британской программы развертывания и эксплуатации сил ядерного сдерживания "Трайдент", инвестициям в производство ядерных боеголовок в размере 15 млрд фунтов стерлингов (около 20 млрд долларов) и строительству 12 новых атомных подлодок, сказано в статье.
В понедельник британские власти опубликовали обновленный оборонный обзор. Премьер-министр страны Кир Стармер заявил , что страна переходит в режим "готовности к войне". Россия в документе обозначена как "непосредственная и неотложная угроза". В рамках новой оборонной стратегии власти планируют создать семь тысяч ракет дальнего радиуса действия и направить 6 миллиардов фунтов стерлингов (примерно 8 млрд долларов) на строительство шести новых предприятий по производству боеприпасов. Кроме того, перед обнародованием программы минобороны страны сообщило о намерении построить до 12 атомных подводных лодок для замены действующих.
Трамп ранее неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность НАТО и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП, при этом глава Пентагона Пит Хегсет заверял, что Соединенные Штаты пока не планируют сокращать военное присутствие в Европе. В марте премьер-министр Британии Кир Стармер объявил о планах увеличить оборонные расходы с 2,3% до 2,5% ВВП к 2027 году за счет урезания бюджета на международную помощь в целях развития с 0,5% до 0,3% ВВП. В мае газета Times сообщила, что США хотят, чтобы Великобритания увеличила свои расходы на оборону до 3% ВВП к 2029 году, став таким образом "примером" для других европейских стран, пишет газета Times.