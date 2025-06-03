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Bloomberg: Британия усилит свою роль по ядерному сдерживанию в рамках НАТО - РИА Новости, 03.06.2025
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10:31 03.06.2025
https://ria.ru/20250603/bloomberg-2020605001.html
Bloomberg: Британия усилит свою роль по ядерному сдерживанию в рамках НАТО
Bloomberg: Британия усилит свою роль по ядерному сдерживанию в рамках НАТО - РИА Новости, 03.06.2025
Bloomberg: Британия усилит свою роль по ядерному сдерживанию в рамках НАТО
Великобритания планирует занять более существенную роль в силах ядерного сдерживания НАТО на фоне опасений, что при президенте Дональде Трампе интерес США к... РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T10:31:00+03:00
2025-06-03T10:31:00+03:00
великобритания
сша
европа
дональд трамп
кир стармер
пит хегсет
министерство обороны сша
нато
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ЛОНДОН, 3 июн - РИА Новости. Великобритания планирует занять более существенную роль в силах ядерного сдерживания НАТО на фоне опасений, что при президенте Дональде Трампе интерес США к европейской обороне ослабнет, сообщает во вторник агентство Блумберг со ссылкой на источник. "Правительство изучает новые возможности, такие как истребители, способные применять ядерное оружие, в рамках планов по увеличению ядерного вклада Великобритании в Организацию Североатлантического договора", - пишет агентство. Это станет дополнением к планам по обновлению британской программы развертывания и эксплуатации сил ядерного сдерживания "Трайдент", инвестициям в производство ядерных боеголовок в размере 15 млрд фунтов стерлингов (около 20 млрд долларов) и строительству 12 новых атомных подлодок, сказано в статье. В понедельник британские власти опубликовали обновленный оборонный обзор. Премьер-министр страны Кир Стармер заявил , что страна переходит в режим "готовности к войне". Россия в документе обозначена как "непосредственная и неотложная угроза". В рамках новой оборонной стратегии власти планируют создать семь тысяч ракет дальнего радиуса действия и направить 6 миллиардов фунтов стерлингов (примерно 8 млрд долларов) на строительство шести новых предприятий по производству боеприпасов. Кроме того, перед обнародованием программы минобороны страны сообщило о намерении построить до 12 атомных подводных лодок для замены действующих. Трамп ранее неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность НАТО и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП, при этом глава Пентагона Пит Хегсет заверял, что Соединенные Штаты пока не планируют сокращать военное присутствие в Европе. В марте премьер-министр Британии Кир Стармер объявил о планах увеличить оборонные расходы с 2,3% до 2,5% ВВП к 2027 году за счет урезания бюджета на международную помощь в целях развития с 0,5% до 0,3% ВВП. В мае газета Times сообщила, что США хотят, чтобы Великобритания увеличила свои расходы на оборону до 3% ВВП к 2029 году, став таким образом "примером" для других европейских стран, пишет газета Times.
https://ria.ru/20250602/britaniya-2020565452.html
https://ria.ru/20250602/starmer-2020488361.html
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великобритания, сша, европа, дональд трамп, кир стармер, пит хегсет, министерство обороны сша, нато, в мире
Великобритания, США, Европа, Дональд Трамп, Кир Стармер, Пит Хегсет, Министерство обороны США, НАТО, В мире
Bloomberg: Британия усилит свою роль по ядерному сдерживанию в рамках НАТО

Bloomberg: Великобритания усилит свою роль по ядерному сдерживанию в рамках НАТО

© AP Photo / Frank AugsteinФлаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне
Флаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© AP Photo / Frank Augstein
Флаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне. Архивное фото
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ЛОНДОН, 3 июн - РИА Новости. Великобритания планирует занять более существенную роль в силах ядерного сдерживания НАТО на фоне опасений, что при президенте Дональде Трампе интерес США к европейской обороне ослабнет, сообщает во вторник агентство Блумберг со ссылкой на источник.
"Правительство изучает новые возможности, такие как истребители, способные применять ядерное оружие, в рамках планов по увеличению ядерного вклада Великобритании в Организацию Североатлантического договора", - пишет агентство.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
Журналист поставил Стармера на место после выпада в адрес России
Вчера, 22:48
Это станет дополнением к планам по обновлению британской программы развертывания и эксплуатации сил ядерного сдерживания "Трайдент", инвестициям в производство ядерных боеголовок в размере 15 млрд фунтов стерлингов (около 20 млрд долларов) и строительству 12 новых атомных подлодок, сказано в статье.
В понедельник британские власти опубликовали обновленный оборонный обзор. Премьер-министр страны Кир Стармер заявил , что страна переходит в режим "готовности к войне". Россия в документе обозначена как "непосредственная и неотложная угроза". В рамках новой оборонной стратегии власти планируют создать семь тысяч ракет дальнего радиуса действия и направить 6 миллиардов фунтов стерлингов (примерно 8 млрд долларов) на строительство шести новых предприятий по производству боеприпасов. Кроме того, перед обнародованием программы минобороны страны сообщило о намерении построить до 12 атомных подводных лодок для замены действующих.
Трамп ранее неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность НАТО и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП, при этом глава Пентагона Пит Хегсет заверял, что Соединенные Штаты пока не планируют сокращать военное присутствие в Европе. В марте премьер-министр Британии Кир Стармер объявил о планах увеличить оборонные расходы с 2,3% до 2,5% ВВП к 2027 году за счет урезания бюджета на международную помощь в целях развития с 0,5% до 0,3% ВВП. В мае газета Times сообщила, что США хотят, чтобы Великобритания увеличила свои расходы на оборону до 3% ВВП к 2029 году, став таким образом "примером" для других европейских стран, пишет газета Times.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
"Ножи затачиваются". В Британии предсказали конец Стармера из-за России
Вчера, 16:12
 
ВеликобританияСШАЕвропаДональд ТрампКир СтармерПит ХегсетМинистерство обороны СШАНАТОВ мире
 
 
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