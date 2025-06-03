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Более 640 тысяч газовых плит проверили в Москве с начала года - РИА Новости, 03.06.2025
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Более 640 тысяч газовых плит проверили в Москве с начала года
Более 640 тысяч газовых плит проверили в Москве с начала года - РИА Новости, 03.06.2025
Более 640 тысяч газовых плит проверили в Москве с начала года
Специалисты комплекса городского хозяйства с начала этого года проверили свыше 640 тысяч газовых плит, установленных в квартирах в Москве, сообщил журналистам... РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T13:57:00+03:00
2025-06-03T13:57:00+03:00
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства с начала этого года проверили свыше 640 тысяч газовых плит, установленных в квартирах в Москве, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Вопросы газовой безопасности находятся на особом контроле, ежегодно проводим плановое техобслуживание всего газифицированного жилого фонда столицы. За январь - май проверили работоспособность и соответствие требованиям безопасности более 640 тысяч газовых плит, что составляет свыше 35% от общего числа", - отметил Бирюков. Заммэра подчеркнул, что выявленные незначительные неполадки газовики устраняют на месте, при обнаружении серьезных нарушений исключают угрозу безопасности и дают рекомендации по дальнейшей эксплуатации и ремонту. "В столице свыше 1,8 миллиона семей пользуются газовыми плитами. Для того, чтобы это оборудование работало безопасно, очень важно своевременно проверять его. Ответственность за содержание в надлежащем состоянии и замену газового оборудования возлагается на собственника или нанимателя жилого помещения", - рассказал Бирюков. Заммэра уточнил, что срок службы газовой плиты составляет в среднем 10-12 лет, после этого изнашиваются газовые краны, деформируются рассекатели горелок, нарушается теплоизоляция духового шкафа. Поддерживать безопасную работу таких приборов невозможно, необходима замена. Газовая плита должна быть обязательно оборудована системой "газ-контроль", которая приостанавливает подачу газа, если пламя в горелке погасло. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что информация о датах и времени проведения проверок газового оборудования заранее размещается на сайте АО "Мосгаз", информационных стендах, установленных в подъездах и во дворах многоквартирных домов.
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москва, петр бирюков, мосгаз, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, Мосгаз, Городское хозяйство Москвы
Более 640 тысяч газовых плит проверили в Москве с начала года

Заммэра Москвы Бирюков: более 640 тысяч газовых плит проверили в Москве

© РИА Новости / Артем Кулекин | Перейти в медиабанкГазовая плита
Газовая плита - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© РИА Новости / Артем Кулекин
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Газовая плита
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства с начала этого года проверили свыше 640 тысяч газовых плит, установленных в квартирах в Москве, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Вопросы газовой безопасности находятся на особом контроле, ежегодно проводим плановое техобслуживание всего газифицированного жилого фонда столицы. За январь - май проверили работоспособность и соответствие требованиям безопасности более 640 тысяч газовых плит, что составляет свыше 35% от общего числа", - отметил Бирюков.
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Заммэра подчеркнул, что выявленные незначительные неполадки газовики устраняют на месте, при обнаружении серьезных нарушений исключают угрозу безопасности и дают рекомендации по дальнейшей эксплуатации и ремонту.
"В столице свыше 1,8 миллиона семей пользуются газовыми плитами. Для того, чтобы это оборудование работало безопасно, очень важно своевременно проверять его. Ответственность за содержание в надлежащем состоянии и замену газового оборудования возлагается на собственника или нанимателя жилого помещения", - рассказал Бирюков.
Заммэра уточнил, что срок службы газовой плиты составляет в среднем 10-12 лет, после этого изнашиваются газовые краны, деформируются рассекатели горелок, нарушается теплоизоляция духового шкафа. Поддерживать безопасную работу таких приборов невозможно, необходима замена. Газовая плита должна быть обязательно оборудована системой "газ-контроль", которая приостанавливает подачу газа, если пламя в горелке погасло.
Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что информация о датах и времени проведения проверок газового оборудования заранее размещается на сайте АО "Мосгаз", информационных стендах, установленных в подъездах и во дворах многоквартирных домов.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваПетр БирюковМосгазГородское хозяйство Москвы
 
 
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