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Средства ПВО сбили 199 беспилотников за сутки
Средства ПВО сбили 199 беспилотников за сутки - РИА Новости, 03.06.2025
Средства ПВО сбили 199 беспилотников за сутки
Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили 199 украинских беспилотника над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T12:04:00+03:00
2025-06-03T12:04:00+03:00
2025-06-03T12:19:00+03:00
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили 199 украинских беспилотника над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ.Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре управляемые авиационные бомбы JDAM и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, а также 199 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, говорится в сообщении российского военного ведомства.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 663 самолета, 283 вертолета, 61207 беспилотных летательных аппаратов, 609 зенитных ракетных комплексов, 23729 танков и других боевых бронированных машин, 1565 боевых машин реактивных систем залпового огня, 25636 орудий полевой артиллерии и минометов, 36400 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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сша, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, США, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Средства ПВО сбили 199 беспилотников за сутки
Минобороны: средства ПВО сбили 199 беспилотников за сутки