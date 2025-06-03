https://ria.ru/20250603/berbok-2020609257.html

"Особый цинизм". Эксперт высказался об избрании Бербок главой ГА ООН

"Особый цинизм". Эксперт высказался об избрании Бербок главой ГА ООН - РИА Новости, 03.06.2025

"Особый цинизм". Эксперт высказался об избрании Бербок главой ГА ООН

Избрание экс-главы МИД ФРГ Анналены Бербок главой 80-й сессии Генассамблеи ООН является особым цинизмом из-за прошлого ее деда, который был пламенным нацистом и РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T10:52:00+03:00

2025-06-03T10:52:00+03:00

2025-06-03T10:52:00+03:00

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Избрание экс-главы МИД ФРГ Анналены Бербок главой 80-й сессии Генассамблеи ООН является особым цинизмом из-за прошлого ее деда, который был пламенным нацистом и офицером вермахта, это мощный пиар-эффект, высказал РИА Новости мнение доцент Финансового университета при правительстве России, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов. Ранее в понедельник ГА ООН избрала экс-главу МИД ФРГ Анналену Бербок председателем юбилейной 80-й сессии. В ее поддержку высказались 167 стран. Источник во Всемирной Организации сообщил РИА Новости, что голосование по ее кандидатуре на должность председателя 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН прошло по запросу России. "После назначения Каи Каллас на пост главы евродипломатии удивляться вообще ничему не приходится. С назначением Бербок происходит такая же история, но с особым цинизмом, потому что она широко разрекламировала своего дедушку-нациста", - сказал РИА Новости Мартынов. По его мнению, Бербок избрали не для "практического действия" или "специальной гадости", а для пиар-эффекта. "Все будут сейчас говорить о Бербок и ее дедушке", - добавил эксперт. Он считает, что ее назначили "в насмешку" основателям Всемирной Организации, которые 80 лет назад призывали предотвращать вооруженные конфликты и не допускать повторения трагедии Второй мировой войны. "Прошло 80 лет, и как бы в насмешку они назначают пигалицу из ФРГ, внучку немецкого нациста, председательствовать в Генассамблее. Пиар-эффект мощный, хотя это противоречит всем законам природы, логики и здравоохранения", - полагает эксперт.

https://ria.ru/20250603/oon-2020580524.html

https://ria.ru/20250506/berbok-2015199210.html

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в мире, россия, германия, анналена бербок, алексей мартынов (политолог), кайя каллас, оон, генеральная ассамблея оон