"Особый цинизм". Эксперт высказался об избрании Бербок главой ГА ООН
Мартынов назвал назначение Бербок главой ГА ООН цинизмом из-за прошлого ее деда
© AP Photo / Rafiq MaqboolАнналена Бербок
© AP Photo / Rafiq Maqbool
Анналена Бербок. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Избрание экс-главы МИД ФРГ Анналены Бербок главой 80-й сессии Генассамблеи ООН является особым цинизмом из-за прошлого ее деда, который был пламенным нацистом и офицером вермахта, это мощный пиар-эффект, высказал РИА Новости мнение доцент Финансового университета при правительстве России, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.
Ранее в понедельник ГА ООН избрала экс-главу МИД ФРГ Анналену Бербок председателем юбилейной 80-й сессии. В ее поддержку высказались 167 стран. Источник во Всемирной Организации сообщил РИА Новости, что голосование по ее кандидатуре на должность председателя 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН прошло по запросу России.
"После назначения Каи Каллас на пост главы евродипломатии удивляться вообще ничему не приходится. С назначением Бербок происходит такая же история, но с особым цинизмом, потому что она широко разрекламировала своего дедушку-нациста", - сказал РИА Новости Мартынов.
По его мнению, Бербок избрали не для "практического действия" или "специальной гадости", а для пиар-эффекта. "Все будут сейчас говорить о Бербок и ее дедушке", - добавил эксперт.
Он считает, что ее назначили "в насмешку" основателям Всемирной Организации, которые 80 лет назад призывали предотвращать вооруженные конфликты и не допускать повторения трагедии Второй мировой войны.
"Прошло 80 лет, и как бы в насмешку они назначают пигалицу из ФРГ, внучку немецкого нациста, председательствовать в Генассамблее. Пиар-эффект мощный, хотя это противоречит всем законам природы, логики и здравоохранения", - полагает эксперт.