https://ria.ru/20250603/balitskiy-2020751588.html

После атаки ВСУ в Запорожской области мародерства не было, заявил Балицкий

После атаки ВСУ в Запорожской области мародерства не было, заявил Балицкий - РИА Новости, 03.06.2025

После атаки ВСУ в Запорожской области мародерства не было, заявил Балицкий

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что доложил по телефону президенту России Владимиру Путину о том, что за время ликвидации последствий... РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T21:57:00+03:00

2025-06-03T21:57:00+03:00

2025-06-03T21:57:00+03:00

специальная военная операция на украине

запорожская область

россия

евгений балицкий

владимир путин

вооруженные силы украины

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1951108506_0:15:3072:1743_1920x0_80_0_0_ae7a6ebd4c6b18fa68a4e9b56f7c3806.jpg

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что доложил по телефону президенту России Владимиру Путину о том, что за время ликвидации последствий атаки киевского режима на объекты критической инфраструктуры региона нарушений правопорядка, а также случаев мародерства не допущено. Минэнерго РФ ранее сообщило, что энергоснабжение потребителей в Запорожской и Херсонской областях восстановлено после атаки БПЛА. В ночь на вторник губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил о повреждении высоковольтного оборудования в северо-западной части региона из-за обстрелов со стороны ВСУ, без света временно оставались 457 населенных пунктов, отключение затронуло более 600 тысяч абонентов, объекты здравоохранения были переведены на резервные источники электроснабжения. "В телефонном разговоре доложил Владимиру Владимировичу Путину о том, что электроснабжение населенных пунктов Запорожской области восстановлено. Менее чем за сутки удалось стабилизировать ситуацию… Также доложил президенту, что за время ликвидации последствий террористической атаки киевских нацистов на объекты критической инфраструктуры Запорожской области нарушений правопорядка, случаев мародерства и иных происшествий допущено не было", - написал Балицкий в своем Telegram-канале. Губернатор поблагодарил администрации муниципальных образований за проявленное мужество и выдержку, а жителей Запорожской области - за терпение и понимание. "Особая благодарность энергетикам, оперативным службам МЧС России по Запорожской области, МВД, Росгвардии, комендатуре, медицинской службе, регионам-шефам за оперативные и слаженные действия", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20250603/stantsiya-2020640048.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

запорожская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

запорожская область, россия, евгений балицкий, владимир путин, вооруженные силы украины, происшествия