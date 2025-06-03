Рейтинг@Mail.ru
После атаки ВСУ в Запорожской области мародерства не было, заявил Балицкий - РИА Новости, 03.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:57 03.06.2025
https://ria.ru/20250603/balitskiy-2020751588.html
После атаки ВСУ в Запорожской области мародерства не было, заявил Балицкий
После атаки ВСУ в Запорожской области мародерства не было, заявил Балицкий - РИА Новости, 03.06.2025
После атаки ВСУ в Запорожской области мародерства не было, заявил Балицкий
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что доложил по телефону президенту России Владимиру Путину о том, что за время ликвидации последствий... РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T21:57:00+03:00
2025-06-03T21:57:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожская область
россия
евгений балицкий
владимир путин
вооруженные силы украины
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1951108506_0:15:3072:1743_1920x0_80_0_0_ae7a6ebd4c6b18fa68a4e9b56f7c3806.jpg
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что доложил по телефону президенту России Владимиру Путину о том, что за время ликвидации последствий атаки киевского режима на объекты критической инфраструктуры региона нарушений правопорядка, а также случаев мародерства не допущено. Минэнерго РФ ранее сообщило, что энергоснабжение потребителей в Запорожской и Херсонской областях восстановлено после атаки БПЛА. В ночь на вторник губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил о повреждении высоковольтного оборудования в северо-западной части региона из-за обстрелов со стороны ВСУ, без света временно оставались 457 населенных пунктов, отключение затронуло более 600 тысяч абонентов, объекты здравоохранения были переведены на резервные источники электроснабжения. "В телефонном разговоре доложил Владимиру Владимировичу Путину о том, что электроснабжение населенных пунктов Запорожской области восстановлено. Менее чем за сутки удалось стабилизировать ситуацию… Также доложил президенту, что за время ликвидации последствий террористической атаки киевских нацистов на объекты критической инфраструктуры Запорожской области нарушений правопорядка, случаев мародерства и иных происшествий допущено не было", - написал Балицкий в своем Telegram-канале. Губернатор поблагодарил администрации муниципальных образований за проявленное мужество и выдержку, а жителей Запорожской области - за терпение и понимание. "Особая благодарность энергетикам, оперативным службам МЧС России по Запорожской области, МВД, Росгвардии, комендатуре, медицинской службе, регионам-шефам за оперативные и слаженные действия", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20250603/stantsiya-2020640048.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
запорожская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1951108506_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_091bfd18a1f022c99095cb29c76df37b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
запорожская область, россия, евгений балицкий, владимир путин, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Россия, Евгений Балицкий, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Происшествия
После атаки ВСУ в Запорожской области мародерства не было, заявил Балицкий

Балицкий: после атаки ВСУ в Запорожской области нарушений порядка не допущено

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкГубернатор Запорожской области Евгений Балицкий
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что доложил по телефону президенту России Владимиру Путину о том, что за время ликвидации последствий атаки киевского режима на объекты критической инфраструктуры региона нарушений правопорядка, а также случаев мародерства не допущено.
Минэнерго РФ ранее сообщило, что энергоснабжение потребителей в Запорожской и Херсонской областях восстановлено после атаки БПЛА. В ночь на вторник губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил о повреждении высоковольтного оборудования в северо-западной части региона из-за обстрелов со стороны ВСУ, без света временно оставались 457 населенных пунктов, отключение затронуло более 600 тысяч абонентов, объекты здравоохранения были переведены на резервные источники электроснабжения.
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
Лихачев оценил ситуацию на Запорожской АЭС как сложную
Вчера, 12:37
"В телефонном разговоре доложил Владимиру Владимировичу Путину о том, что электроснабжение населенных пунктов Запорожской области восстановлено. Менее чем за сутки удалось стабилизировать ситуацию… Также доложил президенту, что за время ликвидации последствий террористической атаки киевских нацистов на объекты критической инфраструктуры Запорожской области нарушений правопорядка, случаев мародерства и иных происшествий допущено не было", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.
Губернатор поблагодарил администрации муниципальных образований за проявленное мужество и выдержку, а жителей Запорожской области - за терпение и понимание.
"Особая благодарность энергетикам, оперативным службам МЧС России по Запорожской области, МВД, Росгвардии, комендатуре, медицинской службе, регионам-шефам за оперативные и слаженные действия", - подчеркнул он.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьРоссияЕвгений БалицкийВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала