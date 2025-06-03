После атаки ВСУ в Запорожской области мародерства не было, заявил Балицкий
Балицкий: после атаки ВСУ в Запорожской области нарушений порядка не допущено
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что доложил по телефону президенту России Владимиру Путину о том, что за время ликвидации последствий атаки киевского режима на объекты критической инфраструктуры региона нарушений правопорядка, а также случаев мародерства не допущено.
Минэнерго РФ ранее сообщило, что энергоснабжение потребителей в Запорожской и Херсонской областях восстановлено после атаки БПЛА. В ночь на вторник губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил о повреждении высоковольтного оборудования в северо-западной части региона из-за обстрелов со стороны ВСУ, без света временно оставались 457 населенных пунктов, отключение затронуло более 600 тысяч абонентов, объекты здравоохранения были переведены на резервные источники электроснабжения.
"В телефонном разговоре доложил Владимиру Владимировичу Путину о том, что электроснабжение населенных пунктов Запорожской области восстановлено. Менее чем за сутки удалось стабилизировать ситуацию… Также доложил президенту, что за время ликвидации последствий террористической атаки киевских нацистов на объекты критической инфраструктуры Запорожской области нарушений правопорядка, случаев мародерства и иных происшествий допущено не было", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.
Губернатор поблагодарил администрации муниципальных образований за проявленное мужество и выдержку, а жителей Запорожской области - за терпение и понимание.
"Особая благодарность энергетикам, оперативным службам МЧС России по Запорожской области, МВД, Росгвардии, комендатуре, медицинской службе, регионам-шефам за оперативные и слаженные действия", - подчеркнул он.
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