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Глава "Роскосмоса" поделился деталями разработки ракеты "Амур-СПГ"
Глава "Роскосмоса" поделился деталями разработки ракеты "Амур-СПГ" - РИА Новости, 03.06.2025
Глава "Роскосмоса" поделился деталями разработки ракеты "Амур-СПГ"
Разработка перспективной ракеты на метане "Амур-СПГ" с возвращаемой первой ступенью займёт 2,5 года, сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Баканов. РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T17:36:00+03:00
2025-06-03T17:36:00+03:00
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Разработка перспективной ракеты на метане "Амур-СПГ" с возвращаемой первой ступенью займёт 2,5 года, сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Баканов."Мы в национальный проект впервые заложили строку под ракету "Амур", где будет также использоваться технология возвращаемой первой ступени. Я думаю, что нам на полноценную отработку... чтобы это была не сырая технология, 2,5 года нам точно нужно, поэтому конце 2027 года - начало 2028-го - это тот срок, в который мы будем целиться", - сказал Баканов на презентации национального проекта по освоению космоса на конференции "Цифровая индустрия промышленной России" в Нижнем Новгороде.
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Космос - РИА Наука, Роскосмос, Нижний Новгород, Дмитрий Баканов, Технологии
Глава "Роскосмоса" поделился деталями разработки ракеты "Амур-СПГ"
Баканов: разработка "Амур-СПГ" с возвращаемой первой ступенью займет 2,5 года