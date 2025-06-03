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Глава "Роскосмоса" поделился деталями разработки ракеты "Амур-СПГ" - РИА Новости, 03.06.2025
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17:36 03.06.2025 (обновлено: 17:49 03.06.2025)
https://ria.ru/20250603/bakanov-2020715680.html
Глава "Роскосмоса" поделился деталями разработки ракеты "Амур-СПГ"
Глава "Роскосмоса" поделился деталями разработки ракеты "Амур-СПГ" - РИА Новости, 03.06.2025
Глава "Роскосмоса" поделился деталями разработки ракеты "Амур-СПГ"
Разработка перспективной ракеты на метане "Амур-СПГ" с возвращаемой первой ступенью займёт 2,5 года, сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Баканов. РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T17:36:00+03:00
2025-06-03T17:49:00+03:00
космос - риа наука
роскосмос
нижний новгород
дмитрий баканов
технологии
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Разработка перспективной ракеты на метане "Амур-СПГ" с возвращаемой первой ступенью займёт 2,5 года, сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Баканов."Мы в национальный проект впервые заложили строку под ракету "Амур", где будет также использоваться технология возвращаемой первой ступени. Я думаю, что нам на полноценную отработку... чтобы это была не сырая технология, 2,5 года нам точно нужно, поэтому конце 2027 года - начало 2028-го - это тот срок, в который мы будем целиться", - сказал Баканов на презентации национального проекта по освоению космоса на конференции "Цифровая индустрия промышленной России" в Нижнем Новгороде.
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космос - риа наука, роскосмос, нижний новгород, дмитрий баканов, технологии
Космос - РИА Наука, Роскосмос, Нижний Новгород, Дмитрий Баканов, Технологии
Глава "Роскосмоса" поделился деталями разработки ракеты "Амур-СПГ"

Баканов: разработка "Амур-СПГ" с возвращаемой первой ступенью займет 2,5 года

© Фото : Роскосмос/Антон ШкаплеровВид на озеро Байкал с МКС
Вид на озеро Байкал с МКС - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© Фото : Роскосмос/Антон Шкаплеров
Вид на озеро Байкал с МКС. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Разработка перспективной ракеты на метане "Амур-СПГ" с возвращаемой первой ступенью займёт 2,5 года, сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Баканов.
"Мы в национальный проект впервые заложили строку под ракету "Амур", где будет также использоваться технология возвращаемой первой ступени. Я думаю, что нам на полноценную отработку... чтобы это была не сырая технология, 2,5 года нам точно нужно, поэтому конце 2027 года - начало 2028-го - это тот срок, в который мы будем целиться", - сказал Баканов на презентации национального проекта по освоению космоса на конференции "Цифровая индустрия промышленной России" в Нижнем Новгороде.
Вид на Землю с борта МКС - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
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Космос - РИА НаукаРоскосмосНижний НовгородДмитрий БакановТехнологии
 
 
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