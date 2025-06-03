https://ria.ru/20250603/bakanov-2020715680.html

Глава "Роскосмоса" поделился деталями разработки ракеты "Амур-СПГ"

Глава "Роскосмоса" поделился деталями разработки ракеты "Амур-СПГ" - РИА Новости, 03.06.2025

Глава "Роскосмоса" поделился деталями разработки ракеты "Амур-СПГ"

Разработка перспективной ракеты на метане "Амур-СПГ" с возвращаемой первой ступенью займёт 2,5 года, сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Баканов. РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T17:36:00+03:00

2025-06-03T17:36:00+03:00

2025-06-03T17:49:00+03:00

космос - риа наука

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Разработка перспективной ракеты на метане "Амур-СПГ" с возвращаемой первой ступенью займёт 2,5 года, сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Баканов."Мы в национальный проект впервые заложили строку под ракету "Амур", где будет также использоваться технология возвращаемой первой ступени. Я думаю, что нам на полноценную отработку... чтобы это была не сырая технология, 2,5 года нам точно нужно, поэтому конце 2027 года - начало 2028-го - это тот срок, в который мы будем целиться", - сказал Баканов на презентации национального проекта по освоению космоса на конференции "Цифровая индустрия промышленной России" в Нижнем Новгороде.

https://ria.ru/20250128/kosmos-1995855663.html

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космос - риа наука, роскосмос, нижний новгород, дмитрий баканов, технологии