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Байден считал необходимым "уничтожить Россию", заявил Лула да Силва - РИА Новости, 03.06.2025
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17:49 03.06.2025
https://ria.ru/20250603/bajden-2020718583.html
Байден считал необходимым "уничтожить Россию", заявил Лула да Силва
Байден считал необходимым "уничтожить Россию", заявил Лула да Силва - РИА Новости, 03.06.2025
Байден считал необходимым "уничтожить Россию", заявил Лула да Силва
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что экс-президент США Джо Байден считал необходимым "уничтожить Россию". РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T17:49:00+03:00
2025-06-03T17:49:00+03:00
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луис инасиу лула да силва
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что экс-президент США Джо Байден считал необходимым "уничтожить Россию". По словам бразильского лидера, который дал интервью французской газете Monde, страны Запады "частично несут ответственность" за конфликт на Украине. "Байден, с которым я долго разговаривал об этом, считал, что Россию нужно уничтожить. А Европа... встала на сторону Вашингтона и теперь тратит миллиарды на перевооружение", - подчеркнул он. Президент Бразилии не уточнил, о каком именно периоде относительно конфликта на Украине идет речь. Лула да Силва при этом вновь подтвердил готовность поддержать переговоры между РФ и Украиной.
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в мире, украина, бразилия, россия, луис инасиу лула да силва, джо байден
В мире, Украина, Бразилия, Россия, Луис Инасиу Лула да Силва, Джо Байден
Байден считал необходимым "уничтожить Россию", заявил Лула да Силва

Президент Бразилии Лула да Силва: Байден считал необходимым уничтожить Россию

© AP Photo / Eraldo PeresЛула Инасио да Силва
Лула Инасио да Силва - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© AP Photo / Eraldo Peres
Лула Инасио да Силва. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что экс-президент США Джо Байден считал необходимым "уничтожить Россию".
По словам бразильского лидера, который дал интервью французской газете Monde, страны Запады "частично несут ответственность" за конфликт на Украине.
"Байден, с которым я долго разговаривал об этом, считал, что Россию нужно уничтожить. А Европа... встала на сторону Вашингтона и теперь тратит миллиарды на перевооружение", - подчеркнул он. Президент Бразилии не уточнил, о каком именно периоде относительно конфликта на Украине идет речь.
Лула да Силва при этом вновь подтвердил готовность поддержать переговоры между РФ и Украиной.
Флаг НАТО - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
В США предупредили о подлом плане НАТО против России
Вчера, 06:35
 
В миреУкраинаБразилияРоссияЛуис Инасиу Лула да СилваДжо Байден
 
 
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