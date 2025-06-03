https://ria.ru/20250603/bajden-2020718583.html

Байден считал необходимым "уничтожить Россию", заявил Лула да Силва

Байден считал необходимым "уничтожить Россию", заявил Лула да Силва - РИА Новости, 03.06.2025

Байден считал необходимым "уничтожить Россию", заявил Лула да Силва

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что экс-президент США Джо Байден считал необходимым "уничтожить Россию". РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T17:49:00+03:00

2025-06-03T17:49:00+03:00

2025-06-03T17:49:00+03:00

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что экс-президент США Джо Байден считал необходимым "уничтожить Россию". По словам бразильского лидера, который дал интервью французской газете Monde, страны Запады "частично несут ответственность" за конфликт на Украине. "Байден, с которым я долго разговаривал об этом, считал, что Россию нужно уничтожить. А Европа... встала на сторону Вашингтона и теперь тратит миллиарды на перевооружение", - подчеркнул он. Президент Бразилии не уточнил, о каком именно периоде относительно конфликта на Украине идет речь. Лула да Силва при этом вновь подтвердил готовность поддержать переговоры между РФ и Украиной.

https://ria.ru/20250603/nato-2020584982.html

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