https://ria.ru/20250603/artamonov-2020700160.html

Артамонов: липецкие яхтсмены завоевали восемь медалей на "Кубке Черноземья"

Артамонов: липецкие яхтсмены завоевали восемь медалей на "Кубке Черноземья" - РИА Новости, 03.06.2025

Артамонов: липецкие яхтсмены завоевали восемь медалей на "Кубке Черноземья"

Яхтсмены из Липецкой области заработали восемь медалей на Всероссийских соревнованиях по парусному спорту "Кубок Черноземья", сообщил губернатор региона Игорь... РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T16:46:00+03:00

2025-06-03T16:46:00+03:00

2025-06-03T16:46:00+03:00

липецкая область

игорь артамонов

воронеж

владимир емельянов

парусный спорт

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ЛИПЕЦК, 3 июн – РИА Новости. Яхтсмены из Липецкой области заработали восемь медалей на Всероссийских соревнованиях по парусному спорту "Кубок Черноземья", сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. По его словам, соревнования проходили в Воронеже, в них приняли участие спортсмены из 12 регионов страны. Артамонов отметил, что самое большое количество наград липчанам принес класс "Оптимист". В гонках среди младших девушек победу одержала Мария Дымова. Анна Донских стала второй, Арина Русина – третьей. Среди младших юношей бронзу завоевал Владимир Емельянов. В классе "Зум 8" у Сергея Парышева второе место, у Александра Болгаря – третье. В классе "Кадет" среди девушек серебряными призерами стали Полина Кузина и Мария Крысанова. "Отличное начало сезона, хороший медальный результат у наших яхтсменов на Кубке Черноземья. Поздравляю ребят и их тренеров", – сказал Артамонов.

https://ria.ru/20250530/investitsii-2020060819.html

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Артем Смирнов

игорь артамонов, воронеж, владимир емельянов, парусный спорт