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Артамонов: липецкие яхтсмены завоевали восемь медалей на "Кубке Черноземья" - РИА Новости, 03.06.2025
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Липецкая область
 
16:46 03.06.2025
https://ria.ru/20250603/artamonov-2020700160.html
Артамонов: липецкие яхтсмены завоевали восемь медалей на "Кубке Черноземья"
Артамонов: липецкие яхтсмены завоевали восемь медалей на "Кубке Черноземья" - РИА Новости, 03.06.2025
Артамонов: липецкие яхтсмены завоевали восемь медалей на "Кубке Черноземья"
Яхтсмены из Липецкой области заработали восемь медалей на Всероссийских соревнованиях по парусному спорту "Кубок Черноземья", сообщил губернатор региона Игорь... РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T16:46:00+03:00
2025-06-03T16:46:00+03:00
липецкая область
игорь артамонов
воронеж
владимир емельянов
парусный спорт
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ЛИПЕЦК, 3 июн – РИА Новости. Яхтсмены из Липецкой области заработали восемь медалей на Всероссийских соревнованиях по парусному спорту "Кубок Черноземья", сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. По его словам, соревнования проходили в Воронеже, в них приняли участие спортсмены из 12 регионов страны. Артамонов отметил, что самое большое количество наград липчанам принес класс "Оптимист". В гонках среди младших девушек победу одержала Мария Дымова. Анна Донских стала второй, Арина Русина – третьей. Среди младших юношей бронзу завоевал Владимир Емельянов. В классе "Зум 8" у Сергея Парышева второе место, у Александра Болгаря – третье. В классе "Кадет" среди девушек серебряными призерами стали Полина Кузина и Мария Крысанова. "Отличное начало сезона, хороший медальный результат у наших яхтсменов на Кубке Черноземья. Поздравляю ребят и их тренеров", – сказал Артамонов.
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игорь артамонов, воронеж, владимир емельянов, парусный спорт
Липецкая область, Игорь Артамонов, Воронеж, Владимир Емельянов, Парусный спорт
Артамонов: липецкие яхтсмены завоевали восемь медалей на "Кубке Черноземья"

Артамонов: липецкие яхтсмены заработали 8 медалей на "Кубке Черноземья"

© Фото : пресс-служба правительства Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© Фото : пресс-служба правительства Липецкой области
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ЛИПЕЦК, 3 июн – РИА Новости. Яхтсмены из Липецкой области заработали восемь медалей на Всероссийских соревнованиях по парусному спорту "Кубок Черноземья", сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
По его словам, соревнования проходили в Воронеже, в них приняли участие спортсмены из 12 регионов страны.
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Артамонов отметил, что самое большое количество наград липчанам принес класс "Оптимист". В гонках среди младших девушек победу одержала Мария Дымова. Анна Донских стала второй, Арина Русина – третьей. Среди младших юношей бронзу завоевал Владимир Емельянов.
В классе "Зум 8" у Сергея Парышева второе место, у Александра Болгаря – третье.
В классе "Кадет" среди девушек серебряными призерами стали Полина Кузина и Мария Крысанова.
"Отличное начало сезона, хороший медальный результат у наших яхтсменов на Кубке Черноземья. Поздравляю ребят и их тренеров", – сказал Артамонов.
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Липецкая областьИгорь АртамоновВоронежВладимир ЕмельяновПарусный спорт
 
 
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