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Бывшему мэру дагестанского Избербаша продлили арест по делу о взятке - РИА Новости, 03.06.2025
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17:15 03.06.2025
https://ria.ru/20250603/arest-2020710467.html
Бывшему мэру дагестанского Избербаша продлили арест по делу о взятке
Бывшему мэру дагестанского Избербаша продлили арест по делу о взятке - РИА Новости, 03.06.2025
Бывшему мэру дагестанского Избербаша продлили арест по делу о взятке
Арест бывшему мэру дагестанского Избербаша Магомеду Исакову, обвиняемому в получении взятки в размере 3,9 миллиона рублей, продлен до 30 июля, сообщила РИА... РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T17:15:00+03:00
2025-06-03T17:15:00+03:00
махачкала
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МАХАЧКАЛА, 3 июн - РИА Новости. Арест бывшему мэру дагестанского Избербаша Магомеду Исакову, обвиняемому в получении взятки в размере 3,9 миллиона рублей, продлен до 30 июля, сообщила РИА Новости руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции республики Зарема Мамаева. Исаков был задержан и заключен под стражу в начале октября прошлого года, будучи действующим главой Избербаша. После этого ему несколько раз продлевали арест. "Советский районный суд Махачкалы продлил в отношении Исакова меру пресечения в виде заключения под стражу до 30 июля 2025 года", – сообщила собеседница агентства. По версии следствия, в 2019 году градоначальник получил взятку в общей сумме 3,9 миллиона рублей от застройщика за невоспрепятствование строительству многоквартирного дома на земельном участке в черте города.
https://ria.ru/20250530/prigovor-2020071030.html
https://ria.ru/20250528/sud-2019576270.html
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махачкала, избербаш, общество
Махачкала, Избербаш, Общество
Бывшему мэру дагестанского Избербаша продлили арест по делу о взятке

Экс-мэру дагестанского Избербаша Исакову продлили арест по делу о взятке

© Фото : администрация ИзбербашаМагомед Исаков
Магомед Исаков - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© Фото : администрация Избербаша
Магомед Исаков. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 3 июн - РИА Новости. Арест бывшему мэру дагестанского Избербаша Магомеду Исакову, обвиняемому в получении взятки в размере 3,9 миллиона рублей, продлен до 30 июля, сообщила РИА Новости руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции республики Зарема Мамаева.
Исаков был задержан и заключен под стражу в начале октября прошлого года, будучи действующим главой Избербаша. После этого ему несколько раз продлевали арест.
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"Советский районный суд Махачкалы продлил в отношении Исакова меру пресечения в виде заключения под стражу до 30 июля 2025 года", – сообщила собеседница агентства.
По версии следствия, в 2019 году градоначальник получил взятку в общей сумме 3,9 миллиона рублей от застройщика за невоспрепятствование строительству многоквартирного дома на земельном участке в черте города.
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