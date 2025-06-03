https://ria.ru/20250603/arest-2020710467.html

Бывшему мэру дагестанского Избербаша продлили арест по делу о взятке

Бывшему мэру дагестанского Избербаша продлили арест по делу о взятке - РИА Новости, 03.06.2025

Бывшему мэру дагестанского Избербаша продлили арест по делу о взятке

Арест бывшему мэру дагестанского Избербаша Магомеду Исакову, обвиняемому в получении взятки в размере 3,9 миллиона рублей, продлен до 30 июля, сообщила РИА... РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T17:15:00+03:00

2025-06-03T17:15:00+03:00

2025-06-03T17:15:00+03:00

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МАХАЧКАЛА, 3 июн - РИА Новости. Арест бывшему мэру дагестанского Избербаша Магомеду Исакову, обвиняемому в получении взятки в размере 3,9 миллиона рублей, продлен до 30 июля, сообщила РИА Новости руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции республики Зарема Мамаева. Исаков был задержан и заключен под стражу в начале октября прошлого года, будучи действующим главой Избербаша. После этого ему несколько раз продлевали арест. "Советский районный суд Махачкалы продлил в отношении Исакова меру пресечения в виде заключения под стражу до 30 июля 2025 года", – сообщила собеседница агентства. По версии следствия, в 2019 году градоначальник получил взятку в общей сумме 3,9 миллиона рублей от застройщика за невоспрепятствование строительству многоквартирного дома на земельном участке в черте города.

https://ria.ru/20250530/prigovor-2020071030.html

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махачкала, избербаш, общество