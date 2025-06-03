https://ria.ru/20250603/antalya-2020597918.html

В Анталье опечатали гостиницы, несоответствующие пожарной безопасности

В Анталье опечатали гостиницы, несоответствующие пожарной безопасности - РИА Новости, 03.06.2025

В Анталье опечатали гостиницы, несоответствующие пожарной безопасности

Власти турецкой Антальи опечатали 174 гостиницы в городе из-за их несоответствия требованиям пожарной безопасности, сообщили РИА Новости в префектуре района... РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T09:46:00+03:00

2025-06-03T09:46:00+03:00

2025-06-03T10:03:00+03:00

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СТАМБУЛ, 3 июн - РИА Новости. Власти турецкой Антальи опечатали 174 гостиницы в городе из-за их несоответствия требованиям пожарной безопасности, сообщили РИА Новости в префектуре района Муратпаша.Власти района сообщили, что минтуризма Турции проверило после пожара на курорте в Болу в январе 294 гостиницы в районе Муратпаша, получившие сертификат туристического объекта."Мы установили крайний срок 31 мая на устранение всех недочетов и получение отчета пожарной службы... после чего муниципалитет, исходя из добрых намерений, продлил еще на 50 дней этот срок. Однако на данном этапе муниципалитет выполняет решения, принятые совместно госучреждениями и органами... В этой связи процесс устранения недочетов в пожарной безопасности был приостановлен 31 мая в 17.30, а 2 июня начался процесс опечатывания 174 гостиниц", - сообщили в префектуре.Власти предупредили, что в отношении владельцев опечатанных гостиниц будут предприняты санкции, если отели продолжат работу.Кризиса в гостиничной сфере Турции из-за ряда опечатанных отелей нет, однако гостям следует связаться с гостиницей перед поездкой и уточнить ситуацию с отелем, заявил ранее РИА Новости координатор туроператора Pegas Touristik по СНГ Орхан Санджар. Сообщения о четырех тысячах якобы опечатанных отелях в Турции вызвали панику в туриндустрии, но на самом деле речь идет о гостиницах, где идет работа над устранением недостатков в работе, отметил Санджар.Адвокат Абиде Сарал заявила в конце мая, что четыре тысячи гостиниц в Турции на данный момент опечатаны министерством туризма и не примут туристов, так как их владельцы не получили вовремя сертификат туристического объекта. По ее словам, с 2021 года гостиницы могли принимать гостей, получив разрешение на работу от местных властей, но спустя полгода были обязаны получить сертификат, однако многие владельцы не сделали этого.РИА Новости ранее подсчитало, что число отелей, деятельность которых приостановлена в Турции после выявления недочетов в пожарной безопасности на фоне январского пожара в отеле в провинции Болу, приблизилось к 700.

https://ria.ru/20250526/tutsiya-2019046337.html

https://ria.ru/20250517/turtsija-2017607513.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

анталья (провинция), новости - туризм, турция