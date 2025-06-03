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Группировка "Север" освободила Андреевку в Сумской области - РИА Новости, 03.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:42 03.06.2025 (обновлено: 12:47 03.06.2025)
https://ria.ru/20250603/andreevka-2020640280.html
Группировка "Север" освободила Андреевку в Сумской области
Группировка "Север" освободила Андреевку в Сумской области - РИА Новости, 03.06.2025
Группировка "Север" освободила Андреевку в Сумской области
Российские военные взяли под контроль село Андреевка в Сумской области, сообщило Минобороны. РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T12:42:00+03:00
2025-06-03T12:47:00+03:00
специальная военная операция на украине
сумская область
курская область
украина
владимир путин
валерий герасимов
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Российские военные взяли под контроль село Андреевка в Сумской области, сообщило Минобороны."Подразделения группировки войск "Север" в результате активных действий освободили населенный пункт Андреевка Сумской области", — говорится в сводке.Бойцы группировки нанесли удары по живой силе и технике пяти бригад ВСУ в районе населенных пунктов Новая Сечь, Юнаковка, Корчаковка, Садки и Искрисковщина в Сумской области.Противник потерял в зоне ответственности "Севера" более 230 военных, восемь боевых бронированных машин, шесть автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии и два склада боеприпасов.Создание буферной зоныВ начале марта армия перешла в масштабное наступление в приграничных районах Курской области, а 26 апреля начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению региона от украинских боевиков.Глава государства 22 мая сообщил, что российские военные сейчас решают задачу по созданию буферной зоны безопасности вдоль границы с Украиной.За последнее время подразделения группировки войск "Север", в частности, освободили Владимировку, Беловоды, Константиновку, Марьино, Локню, Водолаги и Алексеевку в Сумской области.
https://ria.ru/20250603/vsu-2020598622.html
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сумская область, курская область, украина, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Курская область, Украина, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины

Группировка "Север" освободила Андреевку в Сумской области

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Российские военные взяли под контроль село Андреевка в Сумской области, сообщило Минобороны.
"Подразделения группировки войск "Север" в результате активных действий освободили населенный пункт Андреевка Сумской области", — говорится в сводке.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Север" освободили село Андреевка Сумской области
Подразделения группировки войск Север освободили село Андреевка Сумской области
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Север" освободили село Андреевка Сумской области
Бойцы группировки нанесли удары по живой силе и технике пяти бригад ВСУ в районе населенных пунктов Новая Сечь, Юнаковка, Корчаковка, Садки и Искрисковщина в Сумской области.
Противник потерял в зоне ответственности "Севера" более 230 военных, восемь боевых бронированных машин, шесть автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии и два склада боеприпасов.
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ВС России уничтожили военные базы и склады ВСУ в Сумской области
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Создание буферной зоны

В начале марта армия перешла в масштабное наступление в приграничных районах Курской области, а 26 апреля начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению региона от украинских боевиков.
Глава государства 22 мая сообщил, что российские военные сейчас решают задачу по созданию буферной зоны безопасности вдоль границы с Украиной.
За последнее время подразделения группировки войск "Север", в частности, освободили Владимировку, Беловоды, Константиновку, Марьино, Локню, Водолаги и Алексеевку в Сумской области.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеСумская областьКурская областьУкраинаВладимир ПутинВалерий ГерасимовВооруженные силы Украины
 
 
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