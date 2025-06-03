https://ria.ru/20250603/andreevka-2020640280.html
Группировка "Север" освободила Андреевку в Сумской области
Группировка "Север" освободила Андреевку в Сумской области - РИА Новости, 03.06.2025
Группировка "Север" освободила Андреевку в Сумской области
Российские военные взяли под контроль село Андреевка в Сумской области, сообщило Минобороны. РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T12:42:00+03:00
2025-06-03T12:42:00+03:00
2025-06-03T12:47:00+03:00
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Российские военные взяли под контроль село Андреевка в Сумской области, сообщило Минобороны."Подразделения группировки войск "Север" в результате активных действий освободили населенный пункт Андреевка Сумской области", — говорится в сводке.Бойцы группировки нанесли удары по живой силе и технике пяти бригад ВСУ в районе населенных пунктов Новая Сечь, Юнаковка, Корчаковка, Садки и Искрисковщина в Сумской области.Противник потерял в зоне ответственности "Севера" более 230 военных, восемь боевых бронированных машин, шесть автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии и два склада боеприпасов.Создание буферной зоныВ начале марта армия перешла в масштабное наступление в приграничных районах Курской области, а 26 апреля начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению региона от украинских боевиков.Глава государства 22 мая сообщил, что российские военные сейчас решают задачу по созданию буферной зоны безопасности вдоль границы с Украиной.За последнее время подразделения группировки войск "Север", в частности, освободили Владимировку, Беловоды, Константиновку, Марьино, Локню, Водолаги и Алексеевку в Сумской области.
https://ria.ru/20250603/vsu-2020598622.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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сумская область, курская область, украина, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Курская область, Украина, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости.
Российские военные взяли под контроль село Андреевка в Сумской области, сообщило Минобороны
.
"Подразделения группировки войск "Север" в результате активных действий освободили населенный пункт Андреевка Сумской области", — говорится в сводке.
Бойцы группировки нанесли удары по живой силе и технике пяти бригад ВСУ в районе населенных пунктов Новая Сечь, Юнаковка, Корчаковка, Садки и Искрисковщина в Сумской области.
Противник потерял в зоне ответственности "Севера" более 230 военных, восемь боевых бронированных машин, шесть автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии и два склада боеприпасов.
В начале марта армия перешла в масштабное наступление в приграничных районах Курской области
, а 26 апреля начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению региона от украинских боевиков.
Глава государства 22 мая сообщил, что российские военные сейчас решают задачу по созданию буферной зоны безопасности вдоль границы с Украиной.
За последнее время подразделения группировки войск "Север", в частности, освободили Владимировку, Беловоды, Константиновку, Марьино, Локню, Водолаги и Алексеевку в Сумской области.