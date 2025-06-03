https://ria.ru/20250603/andreevka-2020630911.html

ВС России освободили Андреевку в Сумской области

ВС России освободили Андреевку в Сумской области - РИА Новости, 03.06.2025

ВС России освободили Андреевку в Сумской области

Подразделения группировки войск "Север" взяли под контроль населенный пункт Андреевка в Сумской области, ВСУ потеряли за сутки более 230 военных, сообщили в... РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T12:03:00+03:00

2025-06-03T12:03:00+03:00

2025-06-03T13:16:00+03:00

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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Подразделения группировки войск "Север" взяли под контроль населенный пункт Андреевка в Сумской области, ВСУ потеряли за сутки более 230 военных, сообщили в Минобороны России."Подразделения группировки войск "Север" в результате активных действий освободили населенный пункт Андреевка Сумской области", — говорится в сводке министерства.По данным ведомства, группировка нанесла поражение скоплениям живой силы и техники двух механизированных, пехотной, десантно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Новая Сечь, Юнаковка, Корчаковка, Искрисковщина и Садки Сумской области."Потери ВСУ составили свыше 230 военнослужащих, восемь боевых бронированных машин, шесть автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожено два склада боеприпасов", — сообщили в Минобороны.

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безопасность, сумская область, россия, вооруженные силы украины