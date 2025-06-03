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ВС России освободили Андреевку в Сумской области - РИА Новости, 03.06.2025
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12:03 03.06.2025 (обновлено: 13:16 03.06.2025)
https://ria.ru/20250603/andreevka-2020630911.html
ВС России освободили Андреевку в Сумской области
ВС России освободили Андреевку в Сумской области - РИА Новости, 03.06.2025
ВС России освободили Андреевку в Сумской области
Подразделения группировки войск "Север" взяли под контроль населенный пункт Андреевка в Сумской области, ВСУ потеряли за сутки более 230 военных, сообщили в... РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T12:03:00+03:00
2025-06-03T13:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
сумская область
россия
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Подразделения группировки войск "Север" взяли под контроль населенный пункт Андреевка в Сумской области, ВСУ потеряли за сутки более 230 военных, сообщили в Минобороны России."Подразделения группировки войск "Север" в результате активных действий освободили населенный пункт Андреевка Сумской области", — говорится в сводке министерства.По данным ведомства, группировка нанесла поражение скоплениям живой силы и техники двух механизированных, пехотной, десантно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Новая Сечь, Юнаковка, Корчаковка, Искрисковщина и Садки Сумской области."Потери ВСУ составили свыше 230 военнослужащих, восемь боевых бронированных машин, шесть автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожено два склада боеприпасов", — сообщили в Минобороны.
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безопасность, сумская область, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Сумская область, Россия, Вооруженные силы Украины
ВС России освободили Андреевку в Сумской области

МО: ВС России освободили Андреевку в Сумской области

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Подразделения группировки войск "Север" взяли под контроль населенный пункт Андреевка в Сумской области, ВСУ потеряли за сутки более 230 военных, сообщили в Минобороны России.
"Подразделения группировки войск "Север" в результате активных действий освободили населенный пункт Андреевка Сумской области", — говорится в сводке министерства.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Север" освободили село Андреевка Сумской области
Подразделения группировки войск Север освободили село Андреевка Сумской области
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Север" освободили село Андреевка Сумской области
По данным ведомства, группировка нанесла поражение скоплениям живой силы и техники двух механизированных, пехотной, десантно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Новая Сечь, Юнаковка, Корчаковка, Искрисковщина и Садки Сумской области.
"Потери ВСУ составили свыше 230 военнослужащих, восемь боевых бронированных машин, шесть автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожено два склада боеприпасов", — сообщили в Минобороны.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьСумская областьРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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