https://ria.ru/20250603/alkogol-2020604902.html

Фигуранту дела об убийстве подростков в Байкальске предъявили обвинение

Фигуранту дела об убийстве подростков в Байкальске предъявили обвинение - РИА Новости, 03.06.2025

Фигуранту дела об убийстве подростков в Байкальске предъявили обвинение

Фигуранту дела об убийстве подростков в Байкальске предъявлено обвинение о вовлечении несовершеннолетних в употребление алкоголя, сообщает СУСК РА по Иркутской... РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T10:30:00+03:00

2025-06-03T10:30:00+03:00

2025-06-03T11:00:00+03:00

убийство подростков в байкальске

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ИРКУТСК, 3 июн - РИА Новости. Фигуранту дела об убийстве подростков в Байкальске предъявлено обвинение о вовлечении несовершеннолетних в употребление алкоголя, сообщает СУСК РА по Иркутской области."Одному из фигурантов уголовного дела предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктами "б, в" части 3 статьи 151 УК РФ (вовлечение двух и более несовершеннолетних, в том числе малолетнего, в систематическое употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции)", - говорится в сообщении.Ночью 28 мая в Байкальске произошло возгорание частного дома. На месте происшествия были обнаружены тела пяти несовершеннолетних. По данным правоохранительных органов, в частном доме в СНТ "Горный Байкал" группа подростков от 13 до 17 лет праздновала день рождения, они пили спиртное и в какой-то момент один из них напал на сверстников с ножом. В результате четверо человек были убиты, еще четверых доставили в районную больницу, затем их перевезли в Иркутскую областную детскую больницу. Подозреваемый после нападения поджег дом и погиб во время пожара.Также СК завел дело о вовлечении несовершеннолетних в употреблении алкогольной продукции. По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, обвиняемому по этому делу 24 года, он брат погибшего подозреваемого в убийстве. Следствие ходатайствовало перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Слюдянский районный суд ходатайство не удовлетворил.

https://ria.ru/20250530/murashko-2019934467.html

https://ria.ru/20250530/baykalsk-2020054123.html

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убийство подростков в байкальске, происшествия, байкальск, иркутская область, следственный комитет россии (ск рф), россия