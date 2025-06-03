Запад планировал захватить силами ВСУ Курскую АЭС, заявил Алаудинов
Алаудинов: Запад хотел захватить силами ВСУ Курскую АЭС и дойти до Белгорода
Апти Алаудинов. Архивное фото
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КУРСК, 3 июн — РИА Новости. Запад планировал захватить силами ВСУ Курскую АЭС и дойти до Белгорода, сообщил РИА Новости командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-лейтенант Апти Алаудинов.
"Подводя итоги Курской операции, которую противник задумывал как операцию, которая должна была поставить Россию на колени, заставить нас подписать договор на позорных условиях. Потому что изначально закладывалось в этой операции — это захват атомной станции в городе Курчатове, сам город Курчатов должен был быть захвачен, Курск по объездной до Белгорода по объездной, и вся эта территория должна была, по их задумкам, по планам комитета штабов блока НАТО — эта территория должна была отойти под контроль противника", — сказал собеседник агентства.
В субботу Алаудинов заявил, что комитет штабов Североатлантического альянса более полугода готовил вторжение ВСУ в Курскую область.
Генерал-лейтенант назвал целью операции заставить Москву сесть за стол переговоров на невыгодных для нее условиях.
"Россия <...> на коленях должна была подписать, как они думали, позорный мир. Причем мы должны были бы, наверно, (по задумке Запада. — Прим. ред.) вернуть все территории, которые сегодня являются частью Российской Федерации, в том числе и Крым, потому что сама суть этой операции — она готовилась именно в таком формате", — добавил он.
Освобождение региона
Двадцать шестого апреля глава Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от ВСУ. Как подчеркнул глава государства, это создает условия для краха киевского режима и успешных действий армии на других важнейших участках фронта.
По данным Минобороны, всего за время боевых действий в курском приграничье противник потерял более 75 тысяч человек.
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