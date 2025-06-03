https://ria.ru/20250603/alaudinov-2020586116.html

Запад планировал захватить силами ВСУ Курскую АЭС, заявил Алаудинов

Запад планировал захватить силами ВСУ Курскую АЭС, заявил Алаудинов - РИА Новости, 03.06.2025

Запад планировал захватить силами ВСУ Курскую АЭС, заявил Алаудинов

Запад планировал захватить силами ВСУ Курскую АЭС и дойти до Белгорода, сообщил РИА Новости командир спецназа "Ахмат", замначальника главного... РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T07:18:00+03:00

2025-06-03T07:18:00+03:00

2025-06-03T08:58:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

курская область

курчатов

апти алаудинов

валерий герасимов

владимир путин

вооруженные силы украины

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КУРСК, 3 июн — РИА Новости. Запад планировал захватить силами ВСУ Курскую АЭС и дойти до Белгорода, сообщил РИА Новости командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-лейтенант Апти Алаудинов."Подводя итоги Курской операции, которую противник задумывал как операцию, которая должна была поставить Россию на колени, заставить нас подписать договор на позорных условиях. Потому что изначально закладывалось в этой операции — это захват атомной станции в городе Курчатове, сам город Курчатов должен был быть захвачен, Курск по объездной до Белгорода по объездной, и вся эта территория должна была, по их задумкам, по планам комитета штабов блока НАТО — эта территория должна была отойти под контроль противника", — сказал собеседник агентства.Генерал-лейтенант назвал целью операции заставить Москву сесть за стол переговоров на невыгодных для нее условиях."Россия <...> на коленях должна была подписать, как они думали, позорный мир. Причем мы должны были бы, наверно, (по задумке Запада. — Прим. ред.) вернуть все территории, которые сегодня являются частью Российской Федерации, в том числе и Крым, потому что сама суть этой операции — она готовилась именно в таком формате", — добавил он.Освобождение регионаДвадцать шестого апреля глава Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от ВСУ. Как подчеркнул глава государства, это создает условия для краха киевского режима и успешных действий армии на других важнейших участках фронта.По данным Минобороны, всего за время боевых действий в курском приграничье противник потерял более 75 тысяч человек.

https://ria.ru/20250524/minoborony-2018804579.html

https://ria.ru/20250526/vsu-2019092869.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

курская область

курчатов

белгород

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россия, курская область, курчатов, апти алаудинов, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины, нато, курская аэс, белгород