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Запад планировал захватить силами ВСУ Курскую АЭС, заявил Алаудинов - РИА Новости, 03.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:18 03.06.2025 (обновлено: 08:58 03.06.2025)
https://ria.ru/20250603/alaudinov-2020586116.html
Запад планировал захватить силами ВСУ Курскую АЭС, заявил Алаудинов
Запад планировал захватить силами ВСУ Курскую АЭС, заявил Алаудинов - РИА Новости, 03.06.2025
Запад планировал захватить силами ВСУ Курскую АЭС, заявил Алаудинов
Запад планировал захватить силами ВСУ Курскую АЭС и дойти до Белгорода, сообщил РИА Новости командир спецназа "Ахмат", замначальника главного... РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T07:18:00+03:00
2025-06-03T08:58:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
курская область
курчатов
апти алаудинов
валерий герасимов
владимир путин
вооруженные силы украины
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КУРСК, 3 июн — РИА Новости. Запад планировал захватить силами ВСУ Курскую АЭС и дойти до Белгорода, сообщил РИА Новости командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-лейтенант Апти Алаудинов."Подводя итоги Курской операции, которую противник задумывал как операцию, которая должна была поставить Россию на колени, заставить нас подписать договор на позорных условиях. Потому что изначально закладывалось в этой операции — это захват атомной станции в городе Курчатове, сам город Курчатов должен был быть захвачен, Курск по объездной до Белгорода по объездной, и вся эта территория должна была, по их задумкам, по планам комитета штабов блока НАТО — эта территория должна была отойти под контроль противника", — сказал собеседник агентства.Генерал-лейтенант назвал целью операции заставить Москву сесть за стол переговоров на невыгодных для нее условиях."Россия &lt;...&gt; на коленях должна была подписать, как они думали, позорный мир. Причем мы должны были бы, наверно, (по задумке Запада. — Прим. ред.) вернуть все территории, которые сегодня являются частью Российской Федерации, в том числе и Крым, потому что сама суть этой операции — она готовилась именно в таком формате", — добавил он.Освобождение регионаДвадцать шестого апреля глава Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от ВСУ. Как подчеркнул глава государства, это создает условия для краха киевского режима и успешных действий армии на других важнейших участках фронта.По данным Минобороны, всего за время боевых действий в курском приграничье противник потерял более 75 тысяч человек.
https://ria.ru/20250524/minoborony-2018804579.html
https://ria.ru/20250526/vsu-2019092869.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, курская область, курчатов, апти алаудинов, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины, нато, курская аэс, белгород
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Курчатов, Апти Алаудинов, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, НАТО, Курская АЭС, Белгород
Запад планировал захватить силами ВСУ Курскую АЭС, заявил Алаудинов

Алаудинов: Запад хотел захватить силами ВСУ Курскую АЭС и дойти до Белгорода

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАпти Алаудинов
Апти Алаудинов - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Апти Алаудинов. Архивное фото
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КУРСК, 3 июн — РИА Новости. Запад планировал захватить силами ВСУ Курскую АЭС и дойти до Белгорода, сообщил РИА Новости командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-лейтенант Апти Алаудинов.
"Подводя итоги Курской операции, которую противник задумывал как операцию, которая должна была поставить Россию на колени, заставить нас подписать договор на позорных условиях. Потому что изначально закладывалось в этой операции — это захват атомной станции в городе Курчатове, сам город Курчатов должен был быть захвачен, Курск по объездной до Белгорода по объездной, и вся эта территория должна была, по их задумкам, по планам комитета штабов блока НАТО — эта территория должна была отойти под контроль противника", — сказал собеседник агентства.
Апти Алаудинов - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
Алаудинов: в местах боев в Курской области остаются тысячи тел боевиков ВСУ
24 мая, 06:19

В субботу Алаудинов заявил, что комитет штабов Североатлантического альянса более полугода готовил вторжение ВСУ в Курскую область.

Генерал-лейтенант назвал целью операции заставить Москву сесть за стол переговоров на невыгодных для нее условиях.
"Россия <...> на коленях должна была подписать, как они думали, позорный мир. Причем мы должны были бы, наверно, (по задумке Запада. — Прим. ред.) вернуть все территории, которые сегодня являются частью Российской Федерации, в том числе и Крым, потому что сама суть этой операции — она готовилась именно в таком формате", — добавил он.
Пенсионер Александр Григорьев из Курской области, над которым издевались солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
ВСУ убили курского пенсионера, издевательства над которым снимали на видео
26 мая, 13:17

Освобождение региона

Двадцать шестого апреля глава Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от ВСУ. Как подчеркнул глава государства, это создает условия для краха киевского режима и успешных действий армии на других важнейших участках фронта.
По данным Минобороны, всего за время боевых действий в курском приграничье противник потерял более 75 тысяч человек.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьКурчатовАпти АлаудиновВалерий ГерасимовВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныНАТОКурская АЭСБелгород
 
 
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