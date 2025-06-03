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СМИ: актриса озвучки Бабулиты из "Тайны Коко" умерла в возрасте 86 лет

СМИ: актриса озвучки Бабулиты из "Тайны Коко" умерла в возрасте 86 лет - РИА Новости, 03.06.2025

СМИ: актриса озвучки Бабулиты из "Тайны Коко" умерла в возрасте 86 лет

Американская актриса Рене Виктор, озвучившая персонажа Бабулита Елена в мультипликационном фильме "Тайна Коко", скончалась в возрасте 86 лет, передает агентство РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T04:56:00+03:00

2025-06-03T04:56:00+03:00

2025-06-03T09:10:00+03:00

калифорния

сша

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Американская актриса Рене Виктор, озвучившая персонажа Бабулита Елена в мультипликационном фильме "Тайна Коко", скончалась в возрасте 86 лет, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на представителя актрисы Джули Смит. "Рене Виктор, озвучившая строгую, бросающуюся сандалиями Бабулиту из мультипликационного хита "Тайна Коко"... скончалась. Ей было 86 лет", - говорится в материале агентства. По словам представителя, Виктор много лет страдала от лимфомы. Она умерла в кругу семьи у себя дома в американском штате Калифорния. Виктор озвучивала персонажей в мультсериале "Семейка Адамс" (1992) и в ряде игр серии Elder Scrolls. Она также снялась в таких фильмах, как "Апостол" (1997) от режиссера Роберта Дюваля, "Паранормальное явление 5" (2014) и многих других. "Тайна Коко" - мультипликационный фильм, вышедший в прокат в 2017 году. В 2018 году мультфильм получил "Оскар" и "Золотой глобус" в номинациях "лучший анимационный фильм" и "лучшая песня к фильму".

калифорния

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калифорния, сша