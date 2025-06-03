Рейтинг@Mail.ru
СМИ: актриса озвучки Бабулиты из "Тайны Коко" умерла в возрасте 86 лет - РИА Новости, 03.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:56 03.06.2025 (обновлено: 09:10 03.06.2025)
https://ria.ru/20250603/aktrisa-2020582752.html
СМИ: актриса озвучки Бабулиты из "Тайны Коко" умерла в возрасте 86 лет
СМИ: актриса озвучки Бабулиты из "Тайны Коко" умерла в возрасте 86 лет - РИА Новости, 03.06.2025
СМИ: актриса озвучки Бабулиты из "Тайны Коко" умерла в возрасте 86 лет
Американская актриса Рене Виктор, озвучившая персонажа Бабулита Елена в мультипликационном фильме "Тайна Коко", скончалась в возрасте 86 лет, передает агентство РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T04:56:00+03:00
2025-06-03T09:10:00+03:00
калифорния
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/03/2020593718_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_b8d1b89b1dc10b16de944858b08e5bdb.jpg
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Американская актриса Рене Виктор, озвучившая персонажа Бабулита Елена в мультипликационном фильме "Тайна Коко", скончалась в возрасте 86 лет, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на представителя актрисы Джули Смит. "Рене Виктор, озвучившая строгую, бросающуюся сандалиями Бабулиту из мультипликационного хита "Тайна Коко"... скончалась. Ей было 86 лет", - говорится в материале агентства. По словам представителя, Виктор много лет страдала от лимфомы. Она умерла в кругу семьи у себя дома в американском штате Калифорния. Виктор озвучивала персонажей в мультсериале "Семейка Адамс" (1992) и в ряде игр серии Elder Scrolls. Она также снялась в таких фильмах, как "Апостол" (1997) от режиссера Роберта Дюваля, "Паранормальное явление 5" (2014) и многих других. "Тайна Коко" - мультипликационный фильм, вышедший в прокат в 2017 году. В 2018 году мультфильм получил "Оскар" и "Золотой глобус" в номинациях "лучший анимационный фильм" и "лучшая песня к фильму".
калифорния
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/03/2020593718_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1f94a373631afed94aedd5cfd4102e98.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
калифорния, сша
Калифорния, США
СМИ: актриса озвучки Бабулиты из "Тайны Коко" умерла в возрасте 86 лет

AP: актриса озвучания Бабулиты Рене Виктор умерла в возрасте 86 лет

© Getty Images / The Conga Room/Leon BennettРене Виктор
Рене Виктор - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© Getty Images / The Conga Room/Leon Bennett
Рене Виктор. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Американская актриса Рене Виктор, озвучившая персонажа Бабулита Елена в мультипликационном фильме "Тайна Коко", скончалась в возрасте 86 лет, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на представителя актрисы Джули Смит.
"Рене Виктор, озвучившая строгую, бросающуюся сандалиями Бабулиту из мультипликационного хита "Тайна Коко"... скончалась. Ей было 86 лет", - говорится в материале агентства.
По словам представителя, Виктор много лет страдала от лимфомы. Она умерла в кругу семьи у себя дома в американском штате Калифорния.
Виктор озвучивала персонажей в мультсериале "Семейка Адамс" (1992) и в ряде игр серии Elder Scrolls. Она также снялась в таких фильмах, как "Апостол" (1997) от режиссера Роберта Дюваля, "Паранормальное явление 5" (2014) и многих других.
"Тайна Коко" - мультипликационный фильм, вышедший в прокат в 2017 году. В 2018 году мультфильм получил "Оскар" и "Золотой глобус" в номинациях "лучший анимационный фильм" и "лучшая песня к фильму".
 
КалифорнияСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала