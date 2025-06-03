В Афганистане убили офицера службы безопасности ВОЗ, пишут СМИ
На востоке Афганистана убили офицера службы безопасности ВОЗ
Сотрудники национальной полиции Афганистана. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Офицер службы безопасности Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) жестоко убит в восточной афганской провинции Нангархар, сообщает новостной портал Khaama press.
По данным издания, уроженец уезда Ямган северной афганской провинции Бадахшан Саид Киямуддин Ямгани, работавший в нангархарском офисе ВОЗ, принадлежал к общине бадахшанских исмаилитов. Он был убит в своей постели неизвестными, проникшими в дом, где он ночевал. Примечательно, что около восьми месяцев назад неизвестными был убит его брат Саид Шамир Ямгани, также работавший в этом офисе ВОЗ.
"Местные источники сообщили во вторник, третьего июня, что житель провинции Бадахшан, работавший в офисе Всемирной организации здравоохранения в Нангархаре, был зверски убит. По словам очевидцев, Саид Киямуддин перед убийством был подвергнут пыткам", - отмечает издание.
Местные власти и офис ВОЗ в Нангархаре пока не делали никаких заявлений по поводу этого инцидента.
Как отмечает Khaama press, по данным Миссии ООН по содействию Афганистану (МООНСА), число нападений на гуманитарных работников в последнее время возросло, что подрывает важнейшие гуманитарные операции в Афганистане. "Кроме того, поступают сообщения о том, что талибы из властных структур в провинции Бадахшан ранее выдвигали условия для оказания гуманитарной помощи исмаилитскому шиитскому населению, требуя обращения его в суннитский ислам. Такая политика усугубляет межконфессиональную напряженность и ставит под угрозу безопасность уязвимых групп населения в регионе", - подчеркивает издание.
Исмаилизм - совокупность религиозных движений в шиитской ветви ислама, восходящих к концу восьмого века. Каждое из них имеет свою иерархию имамов. Титул имама низаритов, самой крупной и известной общины исмаилитов - Ага-хан - передается по наследству. Шиитский ислам в Афганистане исповедуют примерно 22% населения, в основном хазарейцы.