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В Афганистане убили офицера службы безопасности ВОЗ, пишут СМИ - РИА Новости, 03.06.2025
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15:36 03.06.2025 (обновлено: 15:52 03.06.2025)
https://ria.ru/20250603/afganistan-2020680285.html
В Афганистане убили офицера службы безопасности ВОЗ, пишут СМИ
В Афганистане убили офицера службы безопасности ВОЗ, пишут СМИ - РИА Новости, 03.06.2025
В Афганистане убили офицера службы безопасности ВОЗ, пишут СМИ
Офицер службы безопасности Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) жестоко убит в восточной афганской провинции Нангархар, сообщает новостной портал Khaama... РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T15:36:00+03:00
2025-06-03T15:52:00+03:00
афганистан
в мире
воз
нангархар
бадахшан
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Офицер службы безопасности Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) жестоко убит в восточной афганской провинции Нангархар, сообщает новостной портал Khaama press.По данным издания, уроженец уезда Ямган северной афганской провинции Бадахшан Саид Киямуддин Ямгани, работавший в нангархарском офисе ВОЗ, принадлежал к общине бадахшанских исмаилитов. Он был убит в своей постели неизвестными, проникшими в дом, где он ночевал. Примечательно, что около восьми месяцев назад неизвестными был убит его брат Саид Шамир Ямгани, также работавший в этом офисе ВОЗ."Местные источники сообщили во вторник, третьего июня, что житель провинции Бадахшан, работавший в офисе Всемирной организации здравоохранения в Нангархаре, был зверски убит. По словам очевидцев, Саид Киямуддин перед убийством был подвергнут пыткам", - отмечает издание.Местные власти и офис ВОЗ в Нангархаре пока не делали никаких заявлений по поводу этого инцидента.Как отмечает Khaama press, по данным Миссии ООН по содействию Афганистану (МООНСА), число нападений на гуманитарных работников в последнее время возросло, что подрывает важнейшие гуманитарные операции в Афганистане. "Кроме того, поступают сообщения о том, что талибы из властных структур в провинции Бадахшан ранее выдвигали условия для оказания гуманитарной помощи исмаилитскому шиитскому населению, требуя обращения его в суннитский ислам. Такая политика усугубляет межконфессиональную напряженность и ставит под угрозу безопасность уязвимых групп населения в регионе", - подчеркивает издание.Исмаилизм - совокупность религиозных движений в шиитской ветви ислама, восходящих к концу восьмого века. Каждое из них имеет свою иерархию имамов. Титул имама низаритов, самой крупной и известной общины исмаилитов - Ага-хан - передается по наследству. Шиитский ислам в Афганистане исповедуют примерно 22% населения, в основном хазарейцы.
https://ria.ru/20250527/afganistan-2019248189.html
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афганистан, в мире, воз, нангархар, бадахшан
Афганистан, В мире, ВОЗ, Нангархар, Бадахшан
В Афганистане убили офицера службы безопасности ВОЗ, пишут СМИ

На востоке Афганистана убили офицера службы безопасности ВОЗ

© РИА Новости / Саид Закерия | Перейти в медиабанкСотрудники национальной полиции Афганистана
Сотрудники национальной полиции Афганистана - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© РИА Новости / Саид Закерия
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Сотрудники национальной полиции Афганистана. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Офицер службы безопасности Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) жестоко убит в восточной афганской провинции Нангархар, сообщает новостной портал Khaama press.
По данным издания, уроженец уезда Ямган северной афганской провинции Бадахшан Саид Киямуддин Ямгани, работавший в нангархарском офисе ВОЗ, принадлежал к общине бадахшанских исмаилитов. Он был убит в своей постели неизвестными, проникшими в дом, где он ночевал. Примечательно, что около восьми месяцев назад неизвестными был убит его брат Саид Шамир Ямгани, также работавший в этом офисе ВОЗ.
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"Местные источники сообщили во вторник, третьего июня, что житель провинции Бадахшан, работавший в офисе Всемирной организации здравоохранения в Нангархаре, был зверски убит. По словам очевидцев, Саид Киямуддин перед убийством был подвергнут пыткам", - отмечает издание.
Местные власти и офис ВОЗ в Нангархаре пока не делали никаких заявлений по поводу этого инцидента.
Как отмечает Khaama press, по данным Миссии ООН по содействию Афганистану (МООНСА), число нападений на гуманитарных работников в последнее время возросло, что подрывает важнейшие гуманитарные операции в Афганистане. "Кроме того, поступают сообщения о том, что талибы из властных структур в провинции Бадахшан ранее выдвигали условия для оказания гуманитарной помощи исмаилитскому шиитскому населению, требуя обращения его в суннитский ислам. Такая политика усугубляет межконфессиональную напряженность и ставит под угрозу безопасность уязвимых групп населения в регионе", - подчеркивает издание.
Исмаилизм - совокупность религиозных движений в шиитской ветви ислама, восходящих к концу восьмого века. Каждое из них имеет свою иерархию имамов. Титул имама низаритов, самой крупной и известной общины исмаилитов - Ага-хан - передается по наследству. Шиитский ислам в Афганистане исповедуют примерно 22% населения, в основном хазарейцы.
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