https://ria.ru/20250603/afganistan-2020680094.html

Афганистан назначил своего посла в России

Афганистан назначил своего посла в России - РИА Новости, 03.06.2025

Афганистан назначил своего посла в России

Афганские власти назначили Гуля Хасана послом в России, он скоро приедет в РФ, сообщили РИА Новости в посольстве Афганистана в Москве. РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T15:36:00+03:00

2025-06-03T15:36:00+03:00

2025-06-03T19:52:00+03:00

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Афганские власти назначили Гуля Хасана послом в России, он скоро приедет в РФ, сообщили РИА Новости в посольстве Афганистана в Москве."Нашим послом будет мовлави Гуль Хасан, он скоро приезжает", - сказал собеседник агентства.В дипмиссии также подтвердили, что Россия выдала агреман на назначение его послом в РФ.В апреле спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов встретился с министрами иностранных дел и внутренних дел Афганистана, сообщил им, что уровень афганского представительства в Москве повышен до посла. Афганистан после прихода талибов к власти в 2021 году был представлен в России на уровне временного поверенного, которым является Джамал Насир Гарвал.Позже Кабулов в интервью РИА Новости заявил, что, когда в Москву приедет афганский посол, это поставит точку в вопросе о признании афганских властей.Афганский МИД 1 июня сообщил, что посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов встретился с главой МИД Афганистана Амиром Ханом Муттаки, передав ему ноту о принятии афганского посла в России, а также выразив надежду, что повышение уровня представительства страны позволит продвинуть отношения вперед.

https://ria.ru/20250518/afganistan-2017644967.html

https://ria.ru/20250525/afganistan-2018975972.html

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в мире, афганистан, россия, москва, джамал насир гарвал, замир кабулов, дмитрий жирнов