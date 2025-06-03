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Афганистан назначил своего посла в России - РИА Новости, 03.06.2025
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15:36 03.06.2025 (обновлено: 19:52 03.06.2025)
https://ria.ru/20250603/afganistan-2020680094.html
Афганистан назначил своего посла в России
Афганистан назначил своего посла в России - РИА Новости, 03.06.2025
Афганистан назначил своего посла в России
Афганские власти назначили Гуля Хасана послом в России, он скоро приедет в РФ, сообщили РИА Новости в посольстве Афганистана в Москве. РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T15:36:00+03:00
2025-06-03T19:52:00+03:00
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Афганские власти назначили Гуля Хасана послом в России, он скоро приедет в РФ, сообщили РИА Новости в посольстве Афганистана в Москве."Нашим послом будет мовлави Гуль Хасан, он скоро приезжает", - сказал собеседник агентства.В дипмиссии также подтвердили, что Россия выдала агреман на назначение его послом в РФ.В апреле спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов встретился с министрами иностранных дел и внутренних дел Афганистана, сообщил им, что уровень афганского представительства в Москве повышен до посла. Афганистан после прихода талибов к власти в 2021 году был представлен в России на уровне временного поверенного, которым является Джамал Насир Гарвал.Позже Кабулов в интервью РИА Новости заявил, что, когда в Москву приедет афганский посол, это поставит точку в вопросе о признании афганских властей.Афганский МИД 1 июня сообщил, что посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов встретился с главой МИД Афганистана Амиром Ханом Муттаки, передав ему ноту о принятии афганского посла в России, а также выразив надежду, что повышение уровня представительства страны позволит продвинуть отношения вперед.
https://ria.ru/20250518/afganistan-2017644967.html
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в мире, афганистан, россия, москва, джамал насир гарвал, замир кабулов, дмитрий жирнов
В мире, Афганистан, Россия, Москва, Джамал Насир Гарвал, Замир Кабулов, Дмитрий Жирнов
Афганистан назначил своего посла в России

Кабул назначил Мовлави Гул Хасана послом Афганистана в России

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкПосольство Афганистана в Москве
Посольство Афганистана в Москве - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Посольство Афганистана в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Афганские власти назначили Гуля Хасана послом в России, он скоро приедет в РФ, сообщили РИА Новости в посольстве Афганистана в Москве.
"Нашим послом будет мовлави Гуль Хасан, он скоро приезжает", - сказал собеседник агентства.
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В дипмиссии также подтвердили, что Россия выдала агреман на назначение его послом в РФ.
В апреле спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов встретился с министрами иностранных дел и внутренних дел Афганистана, сообщил им, что уровень афганского представительства в Москве повышен до посла. Афганистан после прихода талибов к власти в 2021 году был представлен в России на уровне временного поверенного, которым является Джамал Насир Гарвал.
Позже Кабулов в интервью РИА Новости заявил, что, когда в Москву приедет афганский посол, это поставит точку в вопросе о признании афганских властей.
Афганский МИД 1 июня сообщил, что посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов встретился с главой МИД Афганистана Амиром Ханом Муттаки, передав ему ноту о принятии афганского посла в России, а также выразив надежду, что повышение уровня представительства страны позволит продвинуть отношения вперед.
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В миреАфганистанРоссияМоскваДжамал Насир ГарвалЗамир КабуловДмитрий Жирнов
 
 
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