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В Германии прокомментировали удары Киева по российским аэродромам

В Германии прокомментировали удары Киева по российским аэродромам - РИА Новости, 03.06.2025

В Германии прокомментировали удары Киева по российским аэродромам

Удары Киева по российским военным аэродромам свидетельствуют о намерении Украины играть стратегическую роль в прокси-войне НАТО, что не способствует усилиям по... РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T23:15:00+03:00

2025-06-03T23:15:00+03:00

2025-06-03T23:15:00+03:00

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Удары Киева по российским военным аэродромам свидетельствуют о намерении Украины играть стратегическую роль в прокси-войне НАТО, что не способствует усилиям по урегулированию украинского конфликта, заявил сопредседатель правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Крупалла. Ранее спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог заявил, что президент России Владимир Путин "прав" в том, что сейчас ведется прокси-война между Россией и НАТО. "Атаки Украины на российские бомбардировщики большой и средней дальности, безусловно, не способствовали состоявшимся переговорам. Украина фактически подтвердила, что намерена играть стратегическую роль в прокси-войне", - заявил Крупалла во время совместной пресс-конференции с другим сопредседателем партии, Алисой Вайдель, трансляция велась на странице фракции АдГ в бундестаге в соцсети X. Крупалла отметил, что президент США Дональд Трамп, во всей видимости, не был проинформирован об этой операции. "И здесь действительно сомнительно, возможен ли вообще компромисс с нынешним украинским правительством", - добавил он. Сопредседатель АдГ завил, что канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу предстоит большая работа во время его поездки в Вашингтон, чтобы "действительно представить европейскую точку зрения относительно того, что этот конфликт должен как можно скорее прекратиться". Он подчеркнул, что в конечном итоге речь должна идти о том, чтобы как можно скорее прийти к прочному мирному решению, а не тянуть время, как это уже произошло в 2014 году, когда украинская сторона использовала Минские соглашения для дальнейшего вооружения. "Госпожа (экс-канцлер ФРГ Ангела - ред.) Меркель также подтвердила, что это время было использовано для того, чтобы сделать Украину пригодной к войне. Вот как я бы это назвал. Так что, в конце концов, речь должна идти о том, чтобы интересы безопасности Украины, но и России были соблюдены. И это, конечно, будут не последние переговоры", - сказал Крупалла. Минобороны РФ 1 июня сообщило, что киевский режим совершил теракт с применением FPV-дронов на аэродромах в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Все атаки Киева на аэродромы в Ивановской, Рязанской и Амурской областях были отражены. Как уточнило ведомство, возгорания, произошедшие в результате атак Украины на аэродромы в Мурманской и Иркутской областях, ликвидированы, жертв среди персонала нет. Второй раунд переговоров между делегациями РФ и Украины состоялся в Стамбуле в понедельник. Как сообщил по итогам переговоров глава российской переговорной группы Владимир Мединский, Россия и Украина договорились о масштабном обмене пленными: больные и тяжелораненые будут обменяны по принципу "всех на всех", также будут обменяны пленные в возрасте до 25 лет. Общий потолок обмена составит не менее 1000 человек. Кроме того, стороны договорились о прекращении огня на отдельных участках, чтобы можно было собрать тела погибших.

https://ria.ru/20250603/ukraina-2020745873.html

https://ria.ru/20250603/ataki-2020661160.html

https://ria.ru/20250323/germaniya-2006802428.html

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