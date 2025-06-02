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Стоимость золота превысила 3400 долларов за тройскую унцию
Стоимость золота превысила 3400 долларов за тройскую унцию - РИА Новости, 02.06.2025
Стоимость золота превысила 3400 долларов за тройскую унцию
Стоимость золота растет на 2,5%, показатель впервые с начала мая превысил 3 400 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов. РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T17:09:00+03:00
2025-06-02T17:09:00+03:00
2025-06-02T17:39:00+03:00
экономика
цены на нефть
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Стоимость золота растет на 2,5%, показатель впервые с начала мая превысил 3 400 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов.По состоянию на 17.27 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 82,71 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 2,48%, до 3 398,11 доллара за тройскую унцию. Ранее показатель впервые с 8 мая поднимался выше отметки в 3 400 долларов.Июльский фьючерс на серебро на 17.27 мск дорожал на 4,31% - до 34,443 доллара за унцию.Трейдеры оценивают ситуацию вокруг торговых отношений США и Китая. В конце прошлой недели американский президент Дональд Трамп обвинил КНР в нарушении договоренности о сокращении взаимных пошлин.Китай в свою очередь отверг эти обвинения. Кроме того, министерство коммерции страны заявило, что Китай примет эффективные меры, если США продолжат вредить его торговым интересам.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, цены на нефть
Стоимость золота превысила 3400 долларов за тройскую унцию
Стоимость золота впервые с 8 мая превысила 3400 долларов за тройскую унцию
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Стоимость золота растет на 2,5%, показатель впервые с начала мая превысил 3 400 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов.
По состоянию на 17.27 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 82,71 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 2,48%, до 3 398,11 доллара за тройскую унцию. Ранее показатель впервые с 8 мая поднимался выше отметки в 3 400 долларов.
Июльский фьючерс на серебро на 17.27 мск дорожал на 4,31% - до 34,443 доллара за унцию.
Трейдеры оценивают ситуацию вокруг торговых отношений США
и Китая
. В конце прошлой недели американский президент Дональд Трамп
обвинил КНР в нарушении договоренности о сокращении взаимных пошлин.
Китай в свою очередь отверг эти обвинения. Кроме того, министерство коммерции страны заявило, что Китай примет эффективные меры, если США продолжат вредить его торговым интересам.