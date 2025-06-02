Рейтинг@Mail.ru
Стоимость золота превысила 3400 долларов за тройскую унцию - РИА Новости, 02.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:09 02.06.2025 (обновлено: 17:39 02.06.2025)
https://ria.ru/20250602/zoloto-2020505085.html
Стоимость золота превысила 3400 долларов за тройскую унцию
Стоимость золота превысила 3400 долларов за тройскую унцию - РИА Новости, 02.06.2025
Стоимость золота превысила 3400 долларов за тройскую унцию
Стоимость золота растет на 2,5%, показатель впервые с начала мая превысил 3 400 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов. РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T17:09:00+03:00
2025-06-02T17:39:00+03:00
экономика
цены на нефть
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152289/38/1522893883_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_81f3e0fed44042f85a27e53674299874.jpg
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Стоимость золота растет на 2,5%, показатель впервые с начала мая превысил 3 400 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов.По состоянию на 17.27 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 82,71 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 2,48%, до 3 398,11 доллара за тройскую унцию. Ранее показатель впервые с 8 мая поднимался выше отметки в 3 400 долларов.Июльский фьючерс на серебро на 17.27 мск дорожал на 4,31% - до 34,443 доллара за унцию.Трейдеры оценивают ситуацию вокруг торговых отношений США и Китая. В конце прошлой недели американский президент Дональд Трамп обвинил КНР в нарушении договоренности о сокращении взаимных пошлин.Китай в свою очередь отверг эти обвинения. Кроме того, министерство коммерции страны заявило, что Китай примет эффективные меры, если США продолжат вредить его торговым интересам.
https://ria.ru/20250531/zoloto-2020184982.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152289/38/1522893883_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_e9fd0b22ca696e2d89381e9791b99c09.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, цены на нефть
Экономика, Цены на нефть
Стоимость золота превысила 3400 долларов за тройскую унцию

Стоимость золота впервые с 8 мая превысила 3400 долларов за тройскую унцию

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкЗолотые слитки
Золотые слитки - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Золотые слитки. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Стоимость золота растет на 2,5%, показатель впервые с начала мая превысил 3 400 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов.
По состоянию на 17.27 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 82,71 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 2,48%, до 3 398,11 доллара за тройскую унцию. Ранее показатель впервые с 8 мая поднимался выше отметки в 3 400 долларов.
Июльский фьючерс на серебро на 17.27 мск дорожал на 4,31% - до 34,443 доллара за унцию.
Трейдеры оценивают ситуацию вокруг торговых отношений США и Китая. В конце прошлой недели американский президент Дональд Трамп обвинил КНР в нарушении договоренности о сокращении взаимных пошлин.
Китай в свою очередь отверг эти обвинения. Кроме того, министерство коммерции страны заявило, что Китай примет эффективные меры, если США продолжат вредить его торговым интересам.
Слитки золота - РИА Новости, 1920, 31.05.2025
Экономист рассказал, сколько золота содержится в ноутбуке
31 мая, 21:02
 
ЭкономикаЦены на нефть
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала