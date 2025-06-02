https://ria.ru/20250602/zoloto-2020505085.html

Стоимость золота превысила 3400 долларов за тройскую унцию

Стоимость золота превысила 3400 долларов за тройскую унцию - РИА Новости, 02.06.2025

Стоимость золота превысила 3400 долларов за тройскую унцию

Стоимость золота растет на 2,5%, показатель впервые с начала мая превысил 3 400 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов. РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T17:09:00+03:00

2025-06-02T17:09:00+03:00

2025-06-02T17:39:00+03:00

экономика

цены на нефть

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Стоимость золота растет на 2,5%, показатель впервые с начала мая превысил 3 400 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов.По состоянию на 17.27 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 82,71 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 2,48%, до 3 398,11 доллара за тройскую унцию. Ранее показатель впервые с 8 мая поднимался выше отметки в 3 400 долларов.Июльский фьючерс на серебро на 17.27 мск дорожал на 4,31% - до 34,443 доллара за унцию.Трейдеры оценивают ситуацию вокруг торговых отношений США и Китая. В конце прошлой недели американский президент Дональд Трамп обвинил КНР в нарушении договоренности о сокращении взаимных пошлин.Китай в свою очередь отверг эти обвинения. Кроме того, министерство коммерции страны заявило, что Китай примет эффективные меры, если США продолжат вредить его торговым интересам.

https://ria.ru/20250531/zoloto-2020184982.html

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2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, цены на нефть