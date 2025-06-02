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Журналисты собираются у входа во дворец Чираган в Стамбуле

Журналисты собираются у входа во дворец Чираган в Стамбуле - РИА Новости, 02.06.2025

Журналисты собираются у входа во дворец Чираган в Стамбуле

Журналисты собираются у входа во дворец Чираган в Стамбуле, где в понедельник ожидаются переговоры делегаций РФ и Украины, представителей СМИ пока не впускают... РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T08:30:00+03:00

2025-06-02T08:30:00+03:00

2025-06-02T08:30:00+03:00

россия

стамбул

украина

владимир мединский

михаил галузин

игорь костюков (генштаб)

оон

переговоры россии и украины в стамбуле — 2025

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СТАМБУЛ, 2 июн - РИА Новости. Журналисты собираются у входа во дворец Чираган в Стамбуле, где в понедельник ожидаются переговоры делегаций РФ и Украины, представителей СМИ пока не впускают во внутрь, а толпа уже создаёт препятствие для движения транспорта, передает корреспондент РИА Новости. Источник в турецком МИД сообщил ранее РИА Новости, что встреча делегаций РФ и Украины планируется в понедельник во дворце Чираган в Стамбуле в 13.00 мск. Полиция пока не вмешивается в ситуацию, призывая журналистов дождаться сигнала от служб безопасности, чтобы дать разрешение на освещение мероприятия. Временами толпа журналистов создаёт препятствие для движения транспорта. Погода в турецком мегаполисе солнечная, сотрудники правоохранительных органов пока не приняли чрезвычайных мер безопасности. Делегации также пока не прибыли на место встречи. В состав российской делегации, которая прибыла в Стамбул, входят глава делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский, замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что российская делегация готова представить украинской стороне меморандум по урегулированию в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле 2 июня. Россия на предстоящих возможных переговорах с Украиной в Стамбуле предлагает обменяться меморандумами о подходах обеих сторон к переговорному процессу, заявил в пятницу постпред РФ при ООН Василий Небензя. Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной- это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский , возглавляющий российскую делегацию, заявил, что Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.

https://ria.ru/20250601/medinskiy-2020339516.html

https://ria.ru/20250601/ukraina-2020349062.html

https://ria.ru/20250601/ukraina-2020347248.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дворец Чираган в Стамбуле, где запланированы переговоры делегаций России и Украины Обстановка у входа во дворец Чираган в Стамбуле, где в понедельник планируются переговоры делегаций России и Украины, спокойная, передает корреспондент РИА Новости. Журналистов пока не пускают к месту встречи, у ворот дежурят сотрудники служб охраны. Особые меры безопасности не приняты, дорога не перекрыта. Проходящие мимо дворца местные жители жалуются на экономику и соцпроблемы, а таксисты интересуются у представителей СМИ, могут ли переговоры завершиться успехом. 2025-06-02T08:30 true PT0M25S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, стамбул, украина, владимир мединский, михаил галузин, игорь костюков (генштаб), оон, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, в мире