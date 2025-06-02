https://ria.ru/20250602/zhile-2020363304.html

Адвокат назвала три причины, по которым могут забрать жилье

Адвокат назвала три причины, по которым могут забрать жилье - РИА Новости, 02.06.2025

Адвокат назвала три причины, по которым могут забрать жилье

Случаев обращения взыскания на жилье немного, но основания для такого сценария есть, рассказала агентству “Прайм” адвокат Московской коллегии адвокатов "Аронов... РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T02:17:00+03:00

2025-06-02T02:17:00+03:00

2025-06-02T02:17:00+03:00

жилье

общество

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Случаев обращения взыскания на жилье немного, но основания для такого сценария есть, рассказала агентству “Прайм” адвокат Московской коллегии адвокатов "Аронов и партнеры" Наталья Гусева.Прежде всего, это долги: по закону требования кредиторов не распространяются на единственное жилье, исключение — наличие у должника, признанного банкротом, роскошного жилья."Взамен кредиторы обязаны приобрести для должника альтернативное жилье по социальным нормам проживания", — указала Гусева.Второе — продажа квартиры помимо воли прежнего собственника. Такое случается в ходе всевозможных махинаций. Если суд установит факт подделки документов и т.п., квартиру отнимут даже у добросовестных приобретателей.Третье — недействительность сделки. Если будет доказано, что она совершалась вопреки требованиям закона, новому собственнику придется вернуть квартиру прежнему владельцу. Получить деньги обратно можно не во всех случаях.Поэтому при совершении любых сделок с жильем тщательно изучите закон и проверяйте документы. И, конечно, вовремя платите по кредитам, заключила адвокат.

https://ria.ru/20250528/rassrochka-2019453246.html

https://ria.ru/20250526/pereplanirovka-2019024495.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

жилье, общество