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Адвокат назвала три причины, по которым могут забрать жилье - РИА Новости, 02.06.2025
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02:17 02.06.2025
https://ria.ru/20250602/zhile-2020363304.html
Адвокат назвала три причины, по которым могут забрать жилье
Адвокат назвала три причины, по которым могут забрать жилье - РИА Новости, 02.06.2025
Адвокат назвала три причины, по которым могут забрать жилье
Случаев обращения взыскания на жилье немного, но основания для такого сценария есть, рассказала агентству “Прайм” адвокат Московской коллегии адвокатов "Аронов... РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T02:17:00+03:00
2025-06-02T02:17:00+03:00
жилье
общество
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Случаев обращения взыскания на жилье немного, но основания для такого сценария есть, рассказала агентству “Прайм” адвокат Московской коллегии адвокатов "Аронов и партнеры" Наталья Гусева.Прежде всего, это долги: по закону требования кредиторов не распространяются на единственное жилье, исключение — наличие у должника, признанного банкротом, роскошного жилья."Взамен кредиторы обязаны приобрести для должника альтернативное жилье по социальным нормам проживания", — указала Гусева.Второе — продажа квартиры помимо воли прежнего собственника. Такое случается в ходе всевозможных махинаций. Если суд установит факт подделки документов и т.п., квартиру отнимут даже у добросовестных приобретателей.Третье — недействительность сделки. Если будет доказано, что она совершалась вопреки требованиям закона, новому собственнику придется вернуть квартиру прежнему владельцу. Получить деньги обратно можно не во всех случаях.Поэтому при совершении любых сделок с жильем тщательно изучите закон и проверяйте документы. И, конечно, вовремя платите по кредитам, заключила адвокат.
https://ria.ru/20250528/rassrochka-2019453246.html
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жилье, общество
Жилье, Общество
Адвокат назвала три причины, по которым могут забрать жилье

Адвокат Гусева: жилье могут конфисковать из-за долгов и махинаций при покупке

© Depositphotos.com / halfpointПожилая женщина у окна
Пожилая женщина у окна - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
© Depositphotos.com / halfpoint
Пожилая женщина у окна. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Случаев обращения взыскания на жилье немного, но основания для такого сценария есть, рассказала агентству “Прайм” адвокат Московской коллегии адвокатов "Аронов и партнеры" Наталья Гусева.
Прежде всего, это долги: по закону требования кредиторов не распространяются на единственное жилье, исключение — наличие у должника, признанного банкротом, роскошного жилья.
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"Взамен кредиторы обязаны приобрести для должника альтернативное жилье по социальным нормам проживания", — указала Гусева.
Второе — продажа квартиры помимо воли прежнего собственника. Такое случается в ходе всевозможных махинаций. Если суд установит факт подделки документов и т.п., квартиру отнимут даже у добросовестных приобретателей.
Третье — недействительность сделки. Если будет доказано, что она совершалась вопреки требованиям закона, новому собственнику придется вернуть квартиру прежнему владельцу. Получить деньги обратно можно не во всех случаях.
Поэтому при совершении любых сделок с жильем тщательно изучите закон и проверяйте документы. И, конечно, вовремя платите по кредитам, заключила адвокат.
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