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Мединский рассказал о росте жертв среди украинских военных - РИА Новости, 02.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:59 02.06.2025
https://ria.ru/20250602/zhertva-2020519809.html
Мединский рассказал о росте жертв среди украинских военных
Мединский рассказал о росте жертв среди украинских военных - РИА Новости, 02.06.2025
Мединский рассказал о росте жертв среди украинских военных
Российские войска наступают, поэтому жертв среди украинских военных намного больше, сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский. РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T17:59:00+03:00
2025-06-02T17:59:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
стамбул
владимир мединский
в мире
второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
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СТАМБУЛ, 2 июн - РИА Новости. Российские войска наступают, поэтому жертв среди украинских военных намного больше, сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский. Второй раунд переговоров между делегациями РФ и Украины завершился в Стамбуле, встреча длилась больше часа. "Российская армия наступает, соответственно, скажу откровенно, их солдат в этой серой зоне намного больше", - сказал Мединский в ходе пресс-подхода российской делегации по итогам переговоров РФ и Украины.О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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россия, украина, стамбул, владимир мединский, в мире, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Стамбул, Владимир Мединский, В мире, Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
Мединский рассказал о росте жертв среди украинских военных

Мединский: жертв среди украинских военных намного больше из-за наступления РФ

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкВладимир Мединский после переговоров между делегациями России и Украины в дворце Чираган
Владимир Мединский после переговоров между делегациями России и Украины в дворце Чираган - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Владимир Мединский после переговоров между делегациями России и Украины в дворце Чираган
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СТАМБУЛ, 2 июн - РИА Новости. Российские войска наступают, поэтому жертв среди украинских военных намного больше, сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский.
Второй раунд переговоров между делегациями РФ и Украины завершился в Стамбуле, встреча длилась больше часа.
"Российская армия наступает, соответственно, скажу откровенно, их солдат в этой серой зоне намного больше", - сказал Мединский в ходе пресс-подхода российской делегации по итогам переговоров РФ и Украины.
О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаСтамбулВладимир МединскийВ миреВторой раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
 
 
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