https://ria.ru/20250602/zhertva-2020519809.html
Мединский рассказал о росте жертв среди украинских военных
Мединский рассказал о росте жертв среди украинских военных - РИА Новости, 02.06.2025
Мединский рассказал о росте жертв среди украинских военных
Российские войска наступают, поэтому жертв среди украинских военных намного больше, сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский. РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T17:59:00+03:00
2025-06-02T17:59:00+03:00
2025-06-02T17:59:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
стамбул
владимир мединский
в мире
второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/02/2020518262_0:0:3118:1754_1920x0_80_0_0_2fabc15e1193ffa5d545c8bb159d34f1.jpg
СТАМБУЛ, 2 июн - РИА Новости. Российские войска наступают, поэтому жертв среди украинских военных намного больше, сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский. Второй раунд переговоров между делегациями РФ и Украины завершился в Стамбуле, встреча длилась больше часа. "Российская армия наступает, соответственно, скажу откровенно, их солдат в этой серой зоне намного больше", - сказал Мединский в ходе пресс-подхода российской делегации по итогам переговоров РФ и Украины.О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
украина
стамбул
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/02/2020518262_387:0:3118:2048_1920x0_80_0_0_72ba86df2b25a0f7562b1b8a7fd4dac7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, стамбул, владимир мединский, в мире, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Стамбул, Владимир Мединский, В мире, Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
Мединский рассказал о росте жертв среди украинских военных
Мединский: жертв среди украинских военных намного больше из-за наступления РФ