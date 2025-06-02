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Мединский рассказал о росте жертв среди украинских военных

Мединский рассказал о росте жертв среди украинских военных - РИА Новости, 02.06.2025

Мединский рассказал о росте жертв среди украинских военных

Российские войска наступают, поэтому жертв среди украинских военных намного больше, сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский. РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T17:59:00+03:00

2025-06-02T17:59:00+03:00

2025-06-02T17:59:00+03:00

специальная военная операция на украине

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украина

стамбул

владимир мединский

в мире

второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле

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СТАМБУЛ, 2 июн - РИА Новости. Российские войска наступают, поэтому жертв среди украинских военных намного больше, сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский. Второй раунд переговоров между делегациями РФ и Украины завершился в Стамбуле, встреча длилась больше часа. "Российская армия наступает, соответственно, скажу откровенно, их солдат в этой серой зоне намного больше", - сказал Мединский в ходе пресс-подхода российской делегации по итогам переговоров РФ и Украины.О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

украина

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россия, украина, стамбул, владимир мединский, в мире, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле