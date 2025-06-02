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В приморском отряде добровольцев "Тигр" появилось женское подразделение
В приморском отряде добровольцев "Тигр" появилось женское подразделение - РИА Новости, 02.06.2025
В приморском отряде добровольцев "Тигр" появилось женское подразделение
Пять женщин впервые приняли в приморский отряд добровольцев "Тигр", в том числе на фронт отправится глава Ольгинского округа Екатерина Ванникова, сообщил... РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T05:44:00+03:00
2025-06-02T05:44:00+03:00
2025-06-02T11:54:00+03:00
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ВЛАДИВОСТОК, 2 июн — РИА Новости. Пять женщин впервые приняли в приморский отряд добровольцев "Тигр", в том числе на фронт отправится глава Ольгинского округа Екатерина Ванникова, сообщил губернатор Приморья Олег Кожемяко. "Женское подразделение появилось в отряде "Тигр". Все они давно просились добровольцами на фронт — к нашим землякам, и буквально завалили командование письмами с просьбами взять в отряд. Пять смелых девушек будут помогать нашим бойцам как санинструкторы. Одна из них — глава Ольгинского муниципального округа", — написал Кожемяко в своем Telegram-канале. На видео в его канале глава Ольгинского округа Екатерина Ванникова рассказала, что с начала СВО помогает бойцам. "Всегда хотела быть там, быть полезной там. Решение принято давно", — сказала Ванникова.
https://ria.ru/20250602/artilleristy-2020367915.html
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общество, олег кожемяко
Специальная военная операция на Украине, Общество, Олег Кожемяко
В приморском отряде добровольцев "Тигр" появилось женское подразделение
Пять женщин впервые приняли в приморский отряд добровольцев "Тигр"