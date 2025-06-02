https://ria.ru/20250602/zelenskiy-2020483794.html
В США пришли в бешенство из-за действий Зеленского
В США пришли в бешенство из-за действий Зеленского - РИА Новости, 02.06.2025
В США пришли в бешенство из-за действий Зеленского
Владимир Зеленский поставил на карту жизни украинцев ради того, чтобы подчинить страну прихотям американских политиков, заявил американский политолог и... РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T16:01:00+03:00
2025-06-02T16:01:00+03:00
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МОСКВА, 2 июня — РИА Новости. Владимир Зеленский поставил на карту жизни украинцев ради того, чтобы подчинить страну прихотям американских политиков, заявил американский политолог и журналист Джозайя Липпинкотт в соцсети X."Владимир Зеленский — больной, отвратительный человек. Он наблюдал за резней своего народа и почти полным уничтожением их уклада жизни. И все ради чего? Быть пешкой морально безумных психопатов в Вашингтоне? Предосудительно во всех отношениях. Ужасно, что украинцы с этим мирятся", — написал он.Глава МИД России Сергей Лавров в интервью медиахолдингу "Красная звезда" назвал Владимира Зеленского "чистым нацистом" и предателем собственного народа.Ранее Зеленский заявил, что страны, где живут русскоговорящие, якобы находятся в состоянии риска конфликта с Россией. Официальный представитель МИД Мария Захарова отметила, что Зеленский возрождает Адольфа Гитлера, делая такие заявления.
https://ria.ru/20250602/preduprezhdenie-2020377851.html
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в мире, россия, владимир зеленский, сергей лавров, мария захарова, красная звезда
В мире, Россия, Владимир Зеленский, Сергей Лавров, Мария Захарова, Красная звезда
В США пришли в бешенство из-за действий Зеленского
Липпинкотт: Зеленский подчинил Украину прихотям американских политиков