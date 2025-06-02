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"Гвоздь в гроб": в Польше резко высказались об ударе по аэродромам России - РИА Новости, 02.06.2025
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05:12 02.06.2025 (обновлено: 05:13 02.06.2025)
https://ria.ru/20250602/zelenskiy-2020368048.html
"Гвоздь в гроб": в Польше резко высказались об ударе по аэродромам России
"Гвоздь в гроб": в Польше резко высказались об ударе по аэродромам России - РИА Новости, 02.06.2025
"Гвоздь в гроб": в Польше резко высказались об ударе по аэродромам России
Теракт в отношении аэродромов России может стать для Владимира Зеленского последней провокацией, пишет польский портал Mysl Polska. РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T05:12:00+03:00
2025-06-02T05:13:00+03:00
в мире
россия
украина
владимир зеленский
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Теракт в отношении аэродромов России может стать для Владимира Зеленского последней провокацией, пишет польский портал Mysl Polska."Спецоперация под кодовым названием "Паутина" &lt;...&gt; может стать гвоздем в гроб самого Зеленского — возможно, даже в прямом смысле", — говорится в публикации.При этом, считает автор, маловероятно, что Украина справилась бы без ведома американской разведки. Тем не менее, это событие способно только ухудшить позицию украинского руководства, а не помочь получить какие-либо преимущества, пояснило издание."(Президент США — Прим. Ред.) Дональд Трамп уже ясно дал понять Зеленскому, что его действия провоцируют начало Третьей мировой войны. Теперь у него есть доказательства своей правоты", — резюмирует издание.В воскресенье Минобороны России сообщило, что киевский режим совершил теракт с применением FPV-дронов в отношении аэродромов в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Все террористические атаки Киева в отношении аэродромов в Ивановской, Рязанской и Амурской областях были отражены. Как уточнило ведомство, возгорания, произошедшие в результате атак Украины на аэродромы в Мурманской и Иркутской областях, ликвидированы, жертв среди персонала нет.Ответственность за атаки на себя взял Владимир Зеленский.
https://ria.ru/20250601/ssha-2020298944.html
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в мире, россия, украина, владимир зеленский
В мире, Россия, Украина, Владимир Зеленский
"Гвоздь в гроб": в Польше резко высказались об ударе по аэродромам России

Mysl Polska: атака по аэродромам может стать концом для Зеленского

© Фото : #кобзевнасвязи/TelegramФура, с которой осуществлялась атака дронов в Усольском районе Иркутской области
Фура, с которой осуществлялась атака дронов в Усольском районе Иркутской области - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
© Фото : #кобзевнасвязи/Telegram
Фура, с которой осуществлялась атака дронов в Усольском районе Иркутской области
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Теракт в отношении аэродромов России может стать для Владимира Зеленского последней провокацией, пишет польский портал Mysl Polska.
«
"Спецоперация под кодовым названием "Паутина" <...> может стать гвоздем в гроб самого Зеленского — возможно, даже в прямом смысле", — говорится в публикации.
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При этом, считает автор, маловероятно, что Украина справилась бы без ведома американской разведки. Тем не менее, это событие способно только ухудшить позицию украинского руководства, а не помочь получить какие-либо преимущества, пояснило издание.
"(Президент США — Прим. Ред.) Дональд Трамп уже ясно дал понять Зеленскому, что его действия провоцируют начало Третьей мировой войны. Теперь у него есть доказательства своей правоты", — резюмирует издание.
В воскресенье Минобороны России сообщило, что киевский режим совершил теракт с применением FPV-дронов в отношении аэродромов в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Все террористические атаки Киева в отношении аэродромов в Ивановской, Рязанской и Амурской областях были отражены. Как уточнило ведомство, возгорания, произошедшие в результате атак Украины на аэродромы в Мурманской и Иркутской областях, ликвидированы, жертв среди персонала нет.
Ответственность за атаки на себя взял Владимир Зеленский.
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