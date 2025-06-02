"Гвоздь в гроб": в Польше резко высказались об ударе по аэродромам России
Mysl Polska: атака по аэродромам может стать концом для Зеленского
© Фото : #кобзевнасвязи/TelegramФура, с которой осуществлялась атака дронов в Усольском районе Иркутской области
Фура, с которой осуществлялась атака дронов в Усольском районе Иркутской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Теракт в отношении аэродромов России может стать для Владимира Зеленского последней провокацией, пишет польский портал Mysl Polska.
«
"Спецоперация под кодовым названием "Паутина" <...> может стать гвоздем в гроб самого Зеленского — возможно, даже в прямом смысле", — говорится в публикации.
При этом, считает автор, маловероятно, что Украина справилась бы без ведома американской разведки. Тем не менее, это событие способно только ухудшить позицию украинского руководства, а не помочь получить какие-либо преимущества, пояснило издание.
"(Президент США — Прим. Ред.) Дональд Трамп уже ясно дал понять Зеленскому, что его действия провоцируют начало Третьей мировой войны. Теперь у него есть доказательства своей правоты", — резюмирует издание.
В воскресенье Минобороны России сообщило, что киевский режим совершил теракт с применением FPV-дронов в отношении аэродромов в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Все террористические атаки Киева в отношении аэродромов в Ивановской, Рязанской и Амурской областях были отражены. Как уточнило ведомство, возгорания, произошедшие в результате атак Украины на аэродромы в Мурманской и Иркутской областях, ликвидированы, жертв среди персонала нет.
Ответственность за атаки на себя взял Владимир Зеленский.