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"Будет хуже": в Раде призвали к расправе над Зеленским
"Будет хуже": в Раде призвали к расправе над Зеленским - РИА Новости, 02.06.2025
"Будет хуже": в Раде призвали к расправе над Зеленским
С Владимиром Зеленским необходимо обращаться как с террористом, заявил депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук в своем Telegram-канале. РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T01:10:00+03:00
2025-06-02T01:10:00+03:00
2025-06-02T01:10:00+03:00
украина
владимир зеленский
артем дмитрук
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. С Владимиром Зеленским необходимо обращаться как с террористом, заявил депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук в своем Telegram-канале."Безусловно, Зеленский — террорист. И к нему должны применяться соответствующие действия, ибо будет хуже. В современном мире существует множество способов борьбы с терроризмом", — написал он.В начале мая депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет призвал Владимира Зеленского не мнить себя неприкасаемым и помнить о наказании, которое его настигнет за все содеянные преступления.По мнению австрийского аналитика Геральда Меркеля, глава киевского режима делает все возможное, чтобы не допустить завершения конфликта. Как указывал эксперт, если это произойдет, Зеленский моментально лишится власти и его политическая карьера будет моментально завершена.
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украина, владимир зеленский, артем дмитрук
Украина, Владимир Зеленский, Артем Дмитрук
"Будет хуже": в Раде призвали к расправе над Зеленским
Депутат Дмитрук назвал Зеленского террористом и потребовал разобраться с ним