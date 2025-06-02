https://ria.ru/20250602/zelenskaya-2020518093.html

"Найти мужа": на Украине вспыхнул скандал из-за жены Зеленского

"Найти мужа": на Украине вспыхнул скандал из-за жены Зеленского - РИА Новости, 02.06.2025

"Найти мужа": на Украине вспыхнул скандал из-за жены Зеленского

Харьковское издательство уничтожило тираж книг американской писательницы Софи Ларк под названием "Бездушный принц" из-за якобы "романтизации России", сообщило... РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T17:51:00+03:00

2025-06-02T17:51:00+03:00

2025-06-02T17:51:00+03:00

украина

владимир зеленский

в мире

елена зеленская

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МОСКВА, 2 июня — РИА Новости. Харьковское издательство уничтожило тираж книг американской писательницы Софи Ларк под названием "Бездушный принц" из-за якобы "романтизации России", сообщило украинское издание "Политика Страны"."Мы приняли решение уничтожить тираж в 30 000 экземпляров и расторгнуть контракт на все 6 книг серии. Мы признаем свою ошибку при заключении договора с автором", — заявили в издательстве.Как считает обозреватель Junge Welt Манфред Маруда, на самом деле такое решение было принято из-за упоминания Елены Зеленской в невыгодном свете в одном из романов."Возмущение вызвало оскорбление "ее величества": в одной из книг Ларк появляется Елена Зеленская, которая хочет уехать с Украины, чтобы найти себе мужа на Западе. Ведь украинские мужчины грубы, а женщине на Украине не выжить", — высказался он.Жена Владимира Зеленского Елена неоднократно вызывала негативную реакцию соотечественников своими поступками, высказываниями и сообщениями в социальных сетях.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20250602/zelenskiy-2020483794.html

https://ria.ru/20250602/preduprezhdenie-2020377851.html

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