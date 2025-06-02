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В заповеднике в Херсонской области родились три жеребенка зебры

В заповеднике в Херсонской области родились три жеребенка зебры - РИА Новости, 02.06.2025

В заповеднике в Херсонской области родились три жеребенка зебры

Три жеребенка зебры появились на свет в биосферном заповеднике "Аскания-Нова" в Херсонской области, сообщил РИА Новости директор заповедника Дмитрий Мещеряков. РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T11:27:00+03:00

2025-06-02T11:27:00+03:00

2025-06-02T11:27:00+03:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости. Три жеребенка зебры появились на свет в биосферном заповеднике "Аскания-Нова" в Херсонской области, сообщил РИА Новости директор заповедника Дмитрий Мещеряков. "В заповеднике родилось три жеребенка зебры Чапмана. Они очень бодрые и резвые, и пасутся в степях заповедника вместе родителями", - сказал Мещеряков. Кроме того, по его словам, в заповеднике также родилось три жеребенка лошади Пржевальского и больше 20 европейских муфлонов. "Малыши также появились у оленей, ланей, сайгаков и антилопы", - сказал Мещеряков. В частности, по его словам, приплод антилопы Канна, самой крупной антилопы в мире, сотрудникам заповедника удалось получить впервые за последние 10 лет. "Увидеть мать с малышом можно на экскурсионном маршруте зоопарка", - подчеркнул директор заповедника. Биосферный заповедник "Аскания-Нова" - особо охраняемая природная территория в Херсонской области. Является старейшим в мире степным заповедником. Основан в конце XIX века российским помещиком немецкого происхождения Фридрихом Эдуардовичем Фальц-Фейном. В состав заповедника входят типчаково-ковыльная степь – эталон степей планеты, дендрологический и зоологический парк. Общая площадь превышает 33 тысячи гектаров. Херсонская область — регион России, расположенный на левом берегу Днепра в нижнем течении, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.

https://ria.ru/20250602/makaka-2020392347.html

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херсонская область , россия, днепр (река)