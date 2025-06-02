https://ria.ru/20250602/zaderzhanie-2020488143.html

Задержан третий подозреваемый в ограблении курьера в "Москва-Сити"

Задержан третий подозреваемый в ограблении курьера в "Москва-Сити" - РИА Новости, 02.06.2025

Задержан третий подозреваемый в ограблении курьера в "Москва-Сити"

Третьего подозреваемого в ограблении курьера в "Москва-Сити" на 127 миллионов рублей задержали в Ростове-на-Дону, его доставят в столицу , сообщила... РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T16:12:00+03:00

2025-06-02T16:12:00+03:00

2025-06-02T16:12:00+03:00

происшествия

ростов-на-дону

россия

москва

ирина волк

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Третьего подозреваемого в ограблении курьера в "Москва-Сити" на 127 миллионов рублей задержали в Ростове-на-Дону, его доставят в столицу , сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк. "В городе Ростове-на-Дону мои коллеги задержали еще одного подозреваемого в резонансном преступлении, совершенном в центре Москвы", - написала Волк в Telegram-канале. По словам Волк, 25 мая полицейские в Москве задержали двоих человек, напавших на курьера возле высоток на Пресненской набережной и похитивших у него 127 миллионов рублей. Преступники, по данным полиции, напали на мужчину, который ожидал такси, избили его и вырвали из рук чемодан с деньгами. Возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ (грабеж). Он добавила, что в результате совместных действий сотрудников Госавтоинспекции, ГУМВД России по Ростовской области и оперативников Центрального округа столицы и Росгвардии еще один подозреваемый задержан в Ростове-на-Дону. При личном досмотре у него изъято 220 тысяч рублей, которые он, предположительно, получил в качестве вознаграждения за совершение противоправного деяния. В ближайшее время мужчина будет доставлен в столицу для проведения следственных действий. Первые два фигуранта ранее были арестованы.

https://ria.ru/20250131/novgorod-1996586078.html

https://ria.ru/20250529/sud-2019681110.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, ростов-на-дону, россия, москва, ирина волк, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)