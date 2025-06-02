Под Курском завершили зачистку участка автодороги после обрушения моста
Под Курском завершили зачистку участка автодороги после обрушения на нее моста
© Фото : Александр Хинштейн/TelegramНа месте обрушения железнодорожного моста на 48-м км трассы Тросна-Калиновка Железногорского района в Курской области
На месте обрушения железнодорожного моста на 48-м км трассы Тросна-Калиновка Железногорского района в Курской области
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Специалисты завершили расчистку автодороги в Курской области после обрушения моста на перегоне Остапово – Михайловский Рудник, сообщили в пресс-службе Московских железных дорог (МЖД).
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"Железнодорожники завершили расчистку участка автодороги в Курской области после обрушения железнодорожного путепровода на перегоне Остапово – Михайловский Рудник. Теперь дорожники смогут приступить к восстановлению автомобильного полотна", - говорится в сообщении.
В МЖД отметили, что во время работ было убрано более 100 тонн железобетонных и металлических обломков, были задействованы более 100 железнодорожников, представители других ведомств, 10 единиц тяжелой техники, два восстановительных поезда.
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщал, что ночью 1 июня на 48-м километре трассы Тросна-Калиновка в Железногорском районе во время движения грузового локомотива произошло обрушение моста. В результате пострадали трое сотрудников поездной бригады, ночью они были доставлены в Железногорскую больницу, у них удовлетворительное состояние.