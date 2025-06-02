https://ria.ru/20250602/zachistka-2020436370.html

Под Курском завершили зачистку участка автодороги после обрушения моста

Под Курском завершили зачистку участка автодороги после обрушения моста - РИА Новости, 02.06.2025

Под Курском завершили зачистку участка автодороги после обрушения моста

Специалисты завершили расчистку автодороги в Курской области после обрушения моста на перегоне Остапово – Михайловский Рудник, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T13:20:00+03:00

2025-06-02T13:20:00+03:00

2025-06-02T14:43:00+03:00

происшествия

курская область

обрушение железнодорожного моста в курской области

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Специалисты завершили расчистку автодороги в Курской области после обрушения моста на перегоне Остапово – Михайловский Рудник, сообщили в пресс-службе Московских железных дорог (МЖД)."Железнодорожники завершили расчистку участка автодороги в Курской области после обрушения железнодорожного путепровода на перегоне Остапово – Михайловский Рудник. Теперь дорожники смогут приступить к восстановлению автомобильного полотна", - говорится в сообщении.В МЖД отметили, что во время работ было убрано более 100 тонн железобетонных и металлических обломков, были задействованы более 100 железнодорожников, представители других ведомств, 10 единиц тяжелой техники, два восстановительных поезда.Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщал, что ночью 1 июня на 48-м километре трассы Тросна-Калиновка в Железногорском районе во время движения грузового локомотива произошло обрушение моста. В результате пострадали трое сотрудников поездной бригады, ночью они были доставлены в Железногорскую больницу, у них удовлетворительное состояние.

https://ria.ru/20250602/kursk-2020424003.html

курская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, курская область, обрушение железнодорожного моста в курской области