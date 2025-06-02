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Группировка "Юг" улучшила положение по переднему краю
Группировка "Юг" улучшила положение по переднему краю - РИА Новости, 02.06.2025
Группировка "Юг" улучшила положение по переднему краю
Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли за сутки более 275 военнослужащих, пять бронемашин, сообщили в... РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T12:25:00+03:00
2025-06-02T12:25:00+03:00
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли за сутки более 275 военнослужащих, пять бронемашин, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, горно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Никифоровка, Северск, Звановка, Серебрянка, Клебан-Бык, Часов Яр, Щербиновка, Заря, Плещеевка и Резниковка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, украинские войска потеряли свыше 275 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 10 автомобилей, орудие полевой артиллерии и пять складов боеприпасов.
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россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина
Группировка "Юг" улучшила положение по переднему краю
ВСУ потеряли более 275 военных в зоне ответственности группировки "Юг"