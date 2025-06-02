https://ria.ru/20250602/yug-2020425957.html

Группировка "Юг" улучшила положение по переднему краю

Группировка "Юг" улучшила положение по переднему краю - РИА Новости, 02.06.2025

Группировка "Юг" улучшила положение по переднему краю

Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли за сутки более 275 военнослужащих, пять бронемашин, сообщили в... РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T12:25:00+03:00

2025-06-02T12:25:00+03:00

2025-06-02T12:26:00+03:00

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли за сутки более 275 военнослужащих, пять бронемашин, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, горно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Никифоровка, Северск, Звановка, Серебрянка, Клебан-Бык, Часов Яр, Щербиновка, Заря, Плещеевка и Резниковка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, украинские войска потеряли свыше 275 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 10 автомобилей, орудие полевой артиллерии и пять складов боеприпасов.

https://ria.ru/20250601/udar-2020268399.html

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Варвара Скокшина

россия, украина