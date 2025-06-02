Чемезов рассказал о выручке "Ростеха" от выпуска IT-продукции
Чемезов: выручка "Ростеха" от выпуска IT-продукции составляет около 500 млрд руб
© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкГенеральный директор государственной корпорации "Ростех" Сергей Чемезов
Генеральный директор государственной корпорации "Ростех" Сергей Чемезов. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 июн - РИА Новости. Выручка госкорпорации "Ростех" от выпуска IT-продукции составляет около 500 миллиардов ежегодно, рассказал журналистам глава компании Сергей Чемезов.
"Ростех" стоял у истоков ЦИПРа по сути, поскольку у нас достаточно большое количество предприятий, которые работают в области цифровой индустрии, и IT-продукцию выпускаем в том числе, у нас общий объем выручки от этой деятельности составляет порядка 500 миллиардов рублей ежегодно. То есть это достаточно большой объем, который сегодня производит подобная компания, и мы, наверное, одни из крупнейших", - сказал Чемезов в кулуарах ежегодной конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР-2025).
В марте текущего года глава корпорации сообщал, что несмотря на санкции, "Ростех" ожидает существенного роста выручки по итогам 2024 года, в том числе от гражданской продукции. В 2023 году консолидированная выручка "Ростеха" выросла на 34% и составила 2,84 триллиона рублей, чистая прибыль увеличилась на 54% - до 60,1 миллиарда рублей. Госкорпорация в июле прошлого года сообщала, что по итогам 2024 года ожидает выручку свыше 3 триллионов рублей.