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СМИ: Навроцкий побеждает на выборах президента Польши - РИА Новости, 02.06.2025
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05:41 02.06.2025 (обновлено: 05:51 02.06.2025)
https://ria.ru/20250602/vybory-2020369230.html
СМИ: Навроцкий побеждает на выборах президента Польши
СМИ: Навроцкий побеждает на выборах президента Польши - РИА Новости, 02.06.2025
СМИ: Навроцкий побеждает на выборах президента Польши
Кандидат от оппозиционной партии "Право и справедливость" Кароль Навроцкий побеждает на выборах президента Польши с 51 процентом голосов, сообщает Польское... РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T05:41:00+03:00
2025-06-02T05:51:00+03:00
в мире
польша
кароль навроцкий
рафал тшасковски
право и справедливость
президентские выборы в польше — 2025
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ВАРШАВА, 2 июн – РИА Новости. Кандидат от оппозиционной партии "Право и справедливость" Кароль Навроцкий побеждает на выборах президента Польши с 51 процентом голосов, сообщает Польское телевидение со ссылкой на данные госизбиркома после обработки 99,55 процента бюллетеней.Кандидат от правящей "Гражданской коалиции" Рафал Тшасковский получает 49 процентов голосов.В воскресенье вечером в Польше завершилось голосование во втором туре выборов президента. Exit poll отдавали победу Тшасковскому с минимальным преимуществом — с 50,3 процента голосов. Спустя пару часов данные late poll показали, что с 50,7% голосов лидирует кандидат от оппозиционной партии "Право и справедливость" Кароль Навроцкий.Официальные результаты второго тура голосования огласят после подсчета 100% бюллетеней – в понедельник вечером или во вторник.В первом туре президентских выборов, который прошел 18 мая, Тшасковский получил 31,36 процента голосов избирателей, а Навроцкий — 29,54 процента голосов.Кто такой Кароль НавроцкийУроженец Гданьска Кароль Навроцкий является президентом Института национальной памяти Польши. В России он объявлен в розыск по уголовному делу за уничтожение памятников советским воинам, чем он активно занимался и продолжает заниматься на посту директора института.При этом Навроцкий является сторонником ужесточения правил для проживающих в Польше украинцев, лишения их социальных льгот. В одном из своих выступлений он заявил, что "разочаровался во Владимире Зеленском" потому что "он ведет себя так, как никогда не должен вести себя по отношению к польскому государству", в другом, что "за помощь Польша ничего не получила".
https://ria.ru/20250527/polsha-2019157717.html
https://ria.ru/20250524/polsha-2018919142.html
https://ria.ru/20250602/vybory-2020366035.html
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РИА Новости
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5
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в мире, польша, кароль навроцкий, рафал тшасковски, право и справедливость, президентские выборы в польше — 2025
В мире, Польша, Кароль Навроцкий, Рафал Тшасковски, Право и справедливость, Президентские выборы в Польше — 2025
СМИ: Навроцкий побеждает на выборах президента Польши

TVP: Навроцкий побеждает на выборах президента Польши

© AP Photo / Beata ZawrzelКароль Навроцкий
Кароль Навроцкий - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
© AP Photo / Beata Zawrzel
Кароль Навроцкий. Архивное фото
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ВАРШАВА, 2 июн – РИА Новости. Кандидат от оппозиционной партии "Право и справедливость" Кароль Навроцкий побеждает на выборах президента Польши с 51 процентом голосов, сообщает Польское телевидение со ссылкой на данные госизбиркома после обработки 99,55 процента бюллетеней.
Кандидат от правящей "Гражданской коалиции" Рафал Тшасковский получает 49 процентов голосов.
Владимир Зеленский разговаривает по телефону во время встречи на саммите Европейского политического сообщества в Тиране, Албания - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
"Будет только хуже". В тылу Украины появилась новая угроза
27 мая, 08:00
В воскресенье вечером в Польше завершилось голосование во втором туре выборов президента. Exit poll отдавали победу Тшасковскому с минимальным преимуществом — с 50,3 процента голосов. Спустя пару часов данные late poll показали, что с 50,7% голосов лидирует кандидат от оппозиционной партии "Право и справедливость" Кароль Навроцкий.
Официальные результаты второго тура голосования огласят после подсчета 100% бюллетеней – в понедельник вечером или во вторник.
В первом туре президентских выборов, который прошел 18 мая, Тшасковский получил 31,36 процента голосов избирателей, а Навроцкий — 29,54 процента голосов.
Мужчина с флагом Польши - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
"Радуются в Кремле": в Польше выступили с неожиданным заявлением об Украине
24 мая, 23:11

Кто такой Кароль Навроцкий

Уроженец Гданьска Кароль Навроцкий является президентом Института национальной памяти Польши. В России он объявлен в розыск по уголовному делу за уничтожение памятников советским воинам, чем он активно занимался и продолжает заниматься на посту директора института.
При этом Навроцкий является сторонником ужесточения правил для проживающих в Польше украинцев, лишения их социальных льгот. В одном из своих выступлений он заявил, что "разочаровался во Владимире Зеленском" потому что "он ведет себя так, как никогда не должен вести себя по отношению к польскому государству", в другом, что "за помощь Польша ничего не получила".
Рафал Тшасковский - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
Тшасковский выиграл выборы президента Польши на участке в России
Вчера, 03:48
 
В миреПольшаКароль НавроцкийРафал ТшасковскиПраво и справедливостьПрезидентские выборы в Польше — 2025
 
 
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