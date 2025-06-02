СМИ: Навроцкий побеждает на выборах президента Польши
TVP: Навроцкий побеждает на выборах президента Польши
© AP Photo / Beata ZawrzelКароль Навроцкий
© AP Photo / Beata Zawrzel
Кароль Навроцкий. Архивное фото
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ВАРШАВА, 2 июн – РИА Новости. Кандидат от оппозиционной партии "Право и справедливость" Кароль Навроцкий побеждает на выборах президента Польши с 51 процентом голосов, сообщает Польское телевидение со ссылкой на данные госизбиркома после обработки 99,55 процента бюллетеней.
Кандидат от правящей "Гражданской коалиции" Рафал Тшасковский получает 49 процентов голосов.
В воскресенье вечером в Польше завершилось голосование во втором туре выборов президента. Exit poll отдавали победу Тшасковскому с минимальным преимуществом — с 50,3 процента голосов. Спустя пару часов данные late poll показали, что с 50,7% голосов лидирует кандидат от оппозиционной партии "Право и справедливость" Кароль Навроцкий.
Официальные результаты второго тура голосования огласят после подсчета 100% бюллетеней – в понедельник вечером или во вторник.
В первом туре президентских выборов, который прошел 18 мая, Тшасковский получил 31,36 процента голосов избирателей, а Навроцкий — 29,54 процента голосов.
Кто такой Кароль Навроцкий
Уроженец Гданьска Кароль Навроцкий является президентом Института национальной памяти Польши. В России он объявлен в розыск по уголовному делу за уничтожение памятников советским воинам, чем он активно занимался и продолжает заниматься на посту директора института.
При этом Навроцкий является сторонником ужесточения правил для проживающих в Польше украинцев, лишения их социальных льгот. В одном из своих выступлений он заявил, что "разочаровался во Владимире Зеленском" потому что "он ведет себя так, как никогда не должен вести себя по отношению к польскому государству", в другом, что "за помощь Польша ничего не получила".