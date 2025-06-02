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Тшасковский выиграл выборы президента Польши на участке в России
Тшасковский выиграл выборы президента Польши на участке в России - РИА Новости, 02.06.2025
Тшасковский выиграл выборы президента Польши на участке в России
Кандидат от правящей "Гражданской коалиции" Рафал Тшасковский победил на выборах президента Польши на избирательном участке в Москве, свидетельствуют данные... РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T03:48:00+03:00
2025-06-02T03:48:00+03:00
2025-06-02T03:48:00+03:00
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право и справедливость
президентские выборы в польше — 2025
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ВАРШАВА, 2 июн - РИА Новости. Кандидат от правящей "Гражданской коалиции" Рафал Тшасковский победил на выборах президента Польши на избирательном участке в Москве, свидетельствуют данные польского избиркома. В воскресенье вечером в Польше завершилось голосование во втором туре выборов президента. Exit poll отдавали победу Тшасковскому с минимальным преимуществом - с 50,3% голосов. Спустя пару часов данные late poll показали, что лидирует кандидат от оппозиционной партии "Право и справедливость" Кароль Навроцкий с 50,7% голосов. В России на выборах польского президента работал один участок - в посольстве. Согласно данным госизбиркома Польши, в голосовании здесь приняли участие 127 человек. За Тшасковского проголосовали 63,78% избирателей в российской столице - 81 человек. Его конкурента Навроцкого поддержали 46 избирателей - 36,22%. По данным избиркома, к настоящему моменту обработаны более 87% бюллетеней. Официальные результаты второго тура голосования огласят после подсчета 100% бюллетеней – в понедельник вечером или во вторник.
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в мире, польша, россия, москва, рафал тшасковски, кароль навроцкий, право и справедливость, президентские выборы в польше — 2025
В мире, Польша, Россия, Москва, Рафал Тшасковски, Кароль Навроцкий, Право и справедливость, Президентские выборы в Польше — 2025
Тшасковский выиграл выборы президента Польши на участке в России
Тшасковский выиграл выборы президента Польши на избирательном участке в Москве