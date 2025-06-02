https://ria.ru/20250602/vulkan-2020487604.html

Выбросы от вулкана Этна на Сицилии не дойдут до московского региона

Выбросы от вулкана Этна на Сицилии не дойдут до московского региона - РИА Новости, 02.06.2025

Выбросы от вулкана Этна на Сицилии не дойдут до московского региона

Выбросы от извержения вулкана Этна на Сицилии не дойдут до московского региона, они рассеются на более дальнем от Москвы расстоянии, сообщил РИА Новости ведущий РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T16:09:00+03:00

2025-06-02T16:09:00+03:00

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этна (вулкан)

сицилия

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Выбросы от извержения вулкана Этна на Сицилии не дойдут до московского региона, они рассеются на более дальнем от Москвы расстоянии, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.В понедельник Национальный институт геофизики и вулканологии Италии (INGV) сообщил, что очередной всплеск активности вулкана Этна на Сицилии привел к выбросу облака дыма и пепла. Вулканическая активность на Юго-Восточном кратере перешла к выбросу фонтана лавы."Это очень далеко (от Москвы - ред.), и не такой силы это извержение, чтобы мы с вами каким-то образом его почувствовали. Обычно выбросы от таких извержений рассеиваются на гораздо меньших расстояниях, чем расстояние от Этны до Москвы. Регион (Сицилия - ред.) находится под влиянием антициклона, поэтому воздушные потоки - слабые. Выбросы в течение суток останутся в пределах Средиземноморья. Бояться и опасаться не надо", - рассказал Леус.

https://ria.ru/20250526/vulkan-2019059901.html

этна (вулкан)

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Варвара Скокшина

этна (вулкан), сицилия, москва, в мире