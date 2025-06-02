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Выбросы от вулкана Этна на Сицилии не дойдут до московского региона - РИА Новости, 02.06.2025
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16:09 02.06.2025 (обновлено: 16:29 02.06.2025)
https://ria.ru/20250602/vulkan-2020487604.html
Выбросы от вулкана Этна на Сицилии не дойдут до московского региона
Выбросы от вулкана Этна на Сицилии не дойдут до московского региона - РИА Новости, 02.06.2025
Выбросы от вулкана Этна на Сицилии не дойдут до московского региона
Выбросы от извержения вулкана Этна на Сицилии не дойдут до московского региона, они рассеются на более дальнем от Москвы расстоянии, сообщил РИА Новости ведущий РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T16:09:00+03:00
2025-06-02T16:29:00+03:00
этна (вулкан)
сицилия
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Выбросы от извержения вулкана Этна на Сицилии не дойдут до московского региона, они рассеются на более дальнем от Москвы расстоянии, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.В понедельник Национальный институт геофизики и вулканологии Италии (INGV) сообщил, что очередной всплеск активности вулкана Этна на Сицилии привел к выбросу облака дыма и пепла. Вулканическая активность на Юго-Восточном кратере перешла к выбросу фонтана лавы."Это очень далеко (от Москвы - ред.), и не такой силы это извержение, чтобы мы с вами каким-то образом его почувствовали. Обычно выбросы от таких извержений рассеиваются на гораздо меньших расстояниях, чем расстояние от Этны до Москвы. Регион (Сицилия - ред.) находится под влиянием антициклона, поэтому воздушные потоки - слабые. Выбросы в течение суток останутся в пределах Средиземноморья. Бояться и опасаться не надо", - рассказал Леус.
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этна (вулкан), сицилия, москва, в мире
Этна (вулкан), Сицилия, Москва, В мире
Выбросы от вулкана Этна на Сицилии не дойдут до московского региона

Выбросы от вулкана Этна на Сицилии рассеются, не дойдя до московского региона

© Getty Images / Anadolu/Salvatore AllegraИзвержение вулкана Этна на Сицилии. 2 июня 2025
Извержение вулкана Этна на Сицилии. 2 июня 2025 - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
© Getty Images / Anadolu/Salvatore Allegra
Извержение вулкана Этна на Сицилии. 2 июня 2025
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Выбросы от извержения вулкана Этна на Сицилии не дойдут до московского региона, они рассеются на более дальнем от Москвы расстоянии, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
В понедельник Национальный институт геофизики и вулканологии Италии (INGV) сообщил, что очередной всплеск активности вулкана Этна на Сицилии привел к выбросу облака дыма и пепла. Вулканическая активность на Юго-Восточном кратере перешла к выбросу фонтана лавы.
"Это очень далеко (от Москвы - ред.), и не такой силы это извержение, чтобы мы с вами каким-то образом его почувствовали. Обычно выбросы от таких извержений рассеиваются на гораздо меньших расстояниях, чем расстояние от Этны до Москвы. Регион (Сицилия - ред.) находится под влиянием антициклона, поэтому воздушные потоки - слабые. Выбросы в течение суток останутся в пределах Средиземноморья. Бояться и опасаться не надо", - рассказал Леус.
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