https://ria.ru/20250602/vsu-2020507125.html

ВСУ атаковали рейсовый автобус в районе Кременной в ЛНР

ВСУ атаковали рейсовый автобус в районе Кременной в ЛНР - РИА Новости, 02.06.2025

ВСУ атаковали рейсовый автобус в районе Кременной в ЛНР

БПЛА ВСУ атаковал рейсовый автобус под Кременной в ЛНР, три человека пострадали, сообщило правительство республики. РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T17:18:00+03:00

2025-06-02T17:18:00+03:00

2025-06-02T17:30:00+03:00

луганская народная республика

кременная

вооруженные силы украины

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020269875_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fb13d1a566653c3067db80866c90f371.jpg

ЛУГАНСК, 2 июн - РИА Новости. БПЛА ВСУ атаковал рейсовый автобус под Кременной в ЛНР, три человека пострадали, сообщило правительство республики."На автодороге между Кременной и селом Старая Краснянка БПЛА ВСУ атаковал рейсовый автобус "Кременная - Старобельск". Пострадали три мирных жителя: пожилые мужчина и женщина, а также мужчина 1992 года рождения. Раненых с минно-взрывными травмами доставили в медицинские учреждения", - говорится в сообщении в Telegram-канале кабмина.Правительство уточнило, что от детонации беспилотника также поврежден автобус.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

луганская народная республика

кременная

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

луганская народная республика, кременная, вооруженные силы украины, происшествия