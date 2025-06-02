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ВСУ атаковали рейсовый автобус в районе Кременной в ЛНР
ВСУ атаковали рейсовый автобус в районе Кременной в ЛНР - РИА Новости, 02.06.2025
ВСУ атаковали рейсовый автобус в районе Кременной в ЛНР
БПЛА ВСУ атаковал рейсовый автобус под Кременной в ЛНР, три человека пострадали, сообщило правительство республики. РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T17:18:00+03:00
2025-06-02T17:18:00+03:00
2025-06-02T17:30:00+03:00
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вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 2 июн - РИА Новости. БПЛА ВСУ атаковал рейсовый автобус под Кременной в ЛНР, три человека пострадали, сообщило правительство республики."На автодороге между Кременной и селом Старая Краснянка БПЛА ВСУ атаковал рейсовый автобус "Кременная - Старобельск". Пострадали три мирных жителя: пожилые мужчина и женщина, а также мужчина 1992 года рождения. Раненых с минно-взрывными травмами доставили в медицинские учреждения", - говорится в сообщении в Telegram-канале кабмина.Правительство уточнило, что от детонации беспилотника также поврежден автобус.
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луганская народная республика, кременная, вооруженные силы украины, происшествия
Луганская Народная Республика, Кременная, Вооруженные силы Украины, Происшествия
ВСУ атаковали рейсовый автобус в районе Кременной в ЛНР
При атаке ВСУ на рейсовый автобус в районе Кременной в ЛНР ранены три человека