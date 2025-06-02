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Российский суд заочно приговорил полковника ВСУ к пожизненному сроку - РИА Новости, 02.06.2025
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Российский суд заочно приговорил полковника ВСУ к пожизненному сроку
Российский суд заочно приговорил полковника ВСУ к пожизненному сроку - РИА Новости, 02.06.2025
Российский суд заочно приговорил полковника ВСУ к пожизненному сроку
Военный суд заочно приговорил к пожизненному лишению свободы командира полка ВСУ, приказавшего минировать дороги в Курской и Белгородской областях, сообщает... РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T16:18:00+03:00
2025-06-02T16:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
главная военная прокуратура
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МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Военный суд заочно приговорил к пожизненному лишению свободы командира полка ВСУ, приказавшего минировать дороги в Курской и Белгородской областях, сообщает Главная военная прокуратура РФ. "Второй западный окружной военный суд вынес заочный приговор по уголовному делу в отношении командира 91-го отдельного полка поддержки вооруженных сил Украины полковника Дениса Дикого... Суд назначил Дикому наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием первых 5 лет в тюрьме, остальной части – в исправительной колонии особого режима", - говорится в сообщении. Как было установлено в суде, с августа по ноябрь 2022 года Дикий занимался террористической деятельностью для устрашения населения и дестабилизации деятельности органов государственной власти России. С подчиненными он заминировал противотанковыми и противопехотными минами участки местности и дороги вблизи населённых пунктов Волфино, Плехово, Новый путь в Курской области, а также Двуличное и Нижние Мельницы Белгородской области. "В результате его преступных действий от минно-взрывных травм несколько человек погибли, еще несколько получили ранения различной степени тяжести, повреждены три автомобиля общей стоимостью 8,5 миллиона рублей. Дикий объявлен в межгосударственный розыск, в отношении него судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - уточняется в релизе. Дикий был признан виновным по пунктам "а" и "в" части 2 статьи 205 УК РФ (террористический акт, совершенный в составе организованной группы, повлекший причинение значительного ущерба и наступление иных тяжких последствий) и пункту "б" части 3 статьи 205 УК РФ (террористический акт, повлекший смерть человека).
https://ria.ru/20250602/ataka-2020484178.html
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россия, белгородская область, курская область, вооруженные силы украины, главная военная прокуратура, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Белгородская область, Курская область, Вооруженные силы Украины, Главная военная прокуратура, В мире
Российский суд заочно приговорил полковника ВСУ к пожизненному сроку

Российский суд заочно вынес приговор полковникау ВСУ за минирование дорог

© РИА Новости / Дмитрий Коробейников | Перейти в медиабанкСтатуя древнегреческой богини правосудия Фемиды
Статуя древнегреческой богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
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МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Военный суд заочно приговорил к пожизненному лишению свободы командира полка ВСУ, приказавшего минировать дороги в Курской и Белгородской областях, сообщает Главная военная прокуратура РФ.
"Второй западный окружной военный суд вынес заочный приговор по уголовному делу в отношении командира 91-го отдельного полка поддержки вооруженных сил Украины полковника Дениса Дикого... Суд назначил Дикому наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием первых 5 лет в тюрьме, остальной части – в исправительной колонии особого режима", - говорится в сообщении.
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Как было установлено в суде, с августа по ноябрь 2022 года Дикий занимался террористической деятельностью для устрашения населения и дестабилизации деятельности органов государственной власти России. С подчиненными он заминировал противотанковыми и противопехотными минами участки местности и дороги вблизи населённых пунктов Волфино, Плехово, Новый путь в Курской области, а также Двуличное и Нижние Мельницы Белгородской области.
"В результате его преступных действий от минно-взрывных травм несколько человек погибли, еще несколько получили ранения различной степени тяжести, повреждены три автомобиля общей стоимостью 8,5 миллиона рублей. Дикий объявлен в межгосударственный розыск, в отношении него судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - уточняется в релизе.
Дикий был признан виновным по пунктам "а" и "в" части 2 статьи 205 УК РФ (террористический акт, совершенный в составе организованной группы, повлекший причинение значительного ущерба и наступление иных тяжких последствий) и пункту "б" части 3 статьи 205 УК РФ (террористический акт, повлекший смерть человека).
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияБелгородская областьКурская областьВооруженные силы УкраиныГлавная военная прокуратураВ мире
 
 
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