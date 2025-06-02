https://ria.ru/20250602/vsu-2020489895.html

Российский суд заочно приговорил полковника ВСУ к пожизненному сроку

Российский суд заочно приговорил полковника ВСУ к пожизненному сроку - РИА Новости, 02.06.2025

Российский суд заочно приговорил полковника ВСУ к пожизненному сроку

Военный суд заочно приговорил к пожизненному лишению свободы командира полка ВСУ, приказавшего минировать дороги в Курской и Белгородской областях, сообщает... РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T16:18:00+03:00

2025-06-02T16:18:00+03:00

2025-06-02T16:18:00+03:00

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МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Военный суд заочно приговорил к пожизненному лишению свободы командира полка ВСУ, приказавшего минировать дороги в Курской и Белгородской областях, сообщает Главная военная прокуратура РФ. "Второй западный окружной военный суд вынес заочный приговор по уголовному делу в отношении командира 91-го отдельного полка поддержки вооруженных сил Украины полковника Дениса Дикого... Суд назначил Дикому наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием первых 5 лет в тюрьме, остальной части – в исправительной колонии особого режима", - говорится в сообщении. Как было установлено в суде, с августа по ноябрь 2022 года Дикий занимался террористической деятельностью для устрашения населения и дестабилизации деятельности органов государственной власти России. С подчиненными он заминировал противотанковыми и противопехотными минами участки местности и дороги вблизи населённых пунктов Волфино, Плехово, Новый путь в Курской области, а также Двуличное и Нижние Мельницы Белгородской области. "В результате его преступных действий от минно-взрывных травм несколько человек погибли, еще несколько получили ранения различной степени тяжести, повреждены три автомобиля общей стоимостью 8,5 миллиона рублей. Дикий объявлен в межгосударственный розыск, в отношении него судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - уточняется в релизе. Дикий был признан виновным по пунктам "а" и "в" части 2 статьи 205 УК РФ (террористический акт, совершенный в составе организованной группы, повлекший причинение значительного ущерба и наступление иных тяжких последствий) и пункту "б" части 3 статьи 205 УК РФ (террористический акт, повлекший смерть человека).

https://ria.ru/20250602/ataka-2020484178.html

https://ria.ru/20250219/prigovor-2000267792.html

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россия, белгородская область, курская область, вооруженные силы украины, главная военная прокуратура, в мире