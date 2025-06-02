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Жителя Харьковской области заподозрили в шпионаже для ВСУ
Жителя Харьковской области заподозрили в шпионаже для ВСУ - РИА Новости, 02.06.2025
Жителя Харьковской области заподозрили в шпионаже для ВСУ
Житель Купянского района Харьковской области задержан по подозрению в передаче данных ВСУ для ударов по населенным пунктам, сообщает пресс-служба УВД российской РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T14:22:00+03:00
2025-06-02T14:22:00+03:00
2025-06-02T14:22:00+03:00
харьковская область
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МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Житель Купянского района Харьковской области задержан по подозрению в передаче данных ВСУ для ударов по населенным пунктам, сообщает пресс-служба УВД российской администрации Харьковской области в своем Telegram-канале. "Сотрудниками управления внутренних дел ВГА (военно-гражданская администрация - ред.) Харьковской области задержан местный житель одного из населенных пунктов Купянского района Харьковской области по подозрению в корректировке вражеских обстрелов гражданской и критической инфраструктуры освобожденной территории региона", - сообщает УВД. Отмечается, что задержанный передавал координаты куратору из СБУ через Telegram, в результате его действий ВСУ наносили удары по инфраструктурным объектам, местам выдачи гуманитарной помощи, транспорту. По данным УВД, против мужчины возбуждено уголовное дело за шпионаж.
https://ria.ru/20250519/ukraina-2017920635.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
харьковская область, вооруженные силы украины, служба безопасности украины, происшествия
Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Служба безопасности Украины, Происшествия
Жителя Харьковской области заподозрили в шпионаже для ВСУ
Жителя Харьковской области задержали по подозрению в передаче данных ВСУ