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Жителя Харьковской области заподозрили в шпионаже для ВСУ - РИА Новости, 02.06.2025
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14:22 02.06.2025
https://ria.ru/20250602/vsu-2020453066.html
Жителя Харьковской области заподозрили в шпионаже для ВСУ
Жителя Харьковской области заподозрили в шпионаже для ВСУ - РИА Новости, 02.06.2025
Жителя Харьковской области заподозрили в шпионаже для ВСУ
Житель Купянского района Харьковской области задержан по подозрению в передаче данных ВСУ для ударов по населенным пунктам, сообщает пресс-служба УВД российской РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T14:22:00+03:00
2025-06-02T14:22:00+03:00
харьковская область
вооруженные силы украины
служба безопасности украины
происшествия
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МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Житель Купянского района Харьковской области задержан по подозрению в передаче данных ВСУ для ударов по населенным пунктам, сообщает пресс-служба УВД российской администрации Харьковской области в своем Telegram-канале. "Сотрудниками управления внутренних дел ВГА (военно-гражданская администрация - ред.) Харьковской области задержан местный житель одного из населенных пунктов Купянского района Харьковской области по подозрению в корректировке вражеских обстрелов гражданской и критической инфраструктуры освобожденной территории региона", - сообщает УВД. Отмечается, что задержанный передавал координаты куратору из СБУ через Telegram, в результате его действий ВСУ наносили удары по инфраструктурным объектам, местам выдачи гуманитарной помощи, транспорту. По данным УВД, против мужчины возбуждено уголовное дело за шпионаж.
https://ria.ru/20250519/ukraina-2017920635.html
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харьковская область, вооруженные силы украины, служба безопасности украины, происшествия
Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Служба безопасности Украины, Происшествия
Жителя Харьковской области заподозрили в шпионаже для ВСУ

Жителя Харьковской области задержали по подозрению в передаче данных ВСУ

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкБойцы спецназа ФСБ
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Житель Купянского района Харьковской области задержан по подозрению в передаче данных ВСУ для ударов по населенным пунктам, сообщает пресс-служба УВД российской администрации Харьковской области в своем Telegram-канале.
"Сотрудниками управления внутренних дел ВГА (военно-гражданская администрация - ред.) Харьковской области задержан местный житель одного из населенных пунктов Купянского района Харьковской области по подозрению в корректировке вражеских обстрелов гражданской и критической инфраструктуры освобожденной территории региона", - сообщает УВД.
Отмечается, что задержанный передавал координаты куратору из СБУ через Telegram, в результате его действий ВСУ наносили удары по инфраструктурным объектам, местам выдачи гуманитарной помощи, транспорту. По данным УВД, против мужчины возбуждено уголовное дело за шпионаж.
Город Купянск в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
Под Купянском задержали участника теробороны Украины
19 мая, 18:49
 
Харьковская областьВооруженные силы УкраиныСлужба безопасности УкраиныПроисшествия
 
 
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