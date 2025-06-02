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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Днепра" за сутки
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Днепра" за сутки - РИА Новости, 02.06.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Днепра" за сутки
Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки более 80 военных Украины, четыре артиллерийских орудия, три станции радиоэлектронной борьбы и... РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T12:28:00+03:00
2025-06-02T12:28:00+03:00
2025-06-02T12:31:00+03:00
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки более 80 военных Украины, четыре артиллерийских орудия, три станции радиоэлектронной борьбы и разведки, а также три склада боеприпасов, сообщило в понедельник Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям механизированной бригады и двух бригад береговой обороны ВСУ в районах населенных пунктов Новоданиловка, Каменское, Степовое, Степногорск Запорожской области, Никольское и Понятовка Херсонской области. Противник потерял свыше 80 военнослужащих, девять автомобилей, четыре артиллерийских орудия, три станции радиоэлектронной борьбы и разведки, а также три склада боеприпасов", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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украина, запорожская область, херсонская область , министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Запорожская область, Херсонская область , Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Днепра" за сутки
МО РФ: ВСУ потеряли 80 боевиков и 4 арторудия в зоне действий "Днепра" за сутки