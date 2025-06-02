https://ria.ru/20250602/vsu-2020425435.html

Минобороны сообщило о потерях ВСУ в зоне действий "Севера" за сутки

Минобороны сообщило о потерях ВСУ в зоне действий "Севера" за сутки - РИА Новости, 02.06.2025

Минобороны сообщило о потерях ВСУ в зоне действий "Севера" за сутки

ВСУ за сутки потеряли более 245 военных и два танка в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в понедельник министерство обороны РФ. РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T12:24:00+03:00

2025-06-02T12:24:00+03:00

2025-06-02T12:29:00+03:00

специальная военная операция на украине

сумская область

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли более 245 военных и два танка в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в понедельник министерство обороны РФ."Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение скоплениям живой силы и техники двух механизированных, двух десантно-штурмовых, егерской бригад, штурмового полка ВСУ и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Новая Сечь, Юнаковка, Садки, Рыжевка, Корчаковка, Писаревка, Храповщина и Искрисковщина Сумской области. Потери ВСУ составили свыше 245 военнослужащих, два танка, боевая бронированная машина, 15 автомобилей и пять орудий полевой артиллерии", - говорится в сводке военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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сумская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)