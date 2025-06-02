https://ria.ru/20250602/vstrecha-2020553747.html

Источник допустил встречу лидеров России и Украины в Стамбуле

Источник допустил встречу лидеров России и Украины в Стамбуле - РИА Новости, 02.06.2025

Источник допустил встречу лидеров России и Украины в Стамбуле

Встречу лидеров РФ и Украины в Стамбуле нельзя исключать, место уже "намоленное", сообщил РИА Новости источник. РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T20:49:00+03:00

2025-06-02T20:49:00+03:00

2025-06-02T20:49:00+03:00

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второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле

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СТАМБУЛ, 2 июн - РИА Новости. Встречу лидеров РФ и Украины в Стамбуле нельзя исключать, место уже "намоленное", сообщил РИА Новости источник. Второй раунд переговоров между делегациями РФ и Украины завершился в Стамбуле в понедельник, встреча длилась больше часа во дворце Чираган. "В принципе, в будущем нельзя исключать подобную встречу лидеров в Стамбуле, а не в Анкаре. Место, в общем-то, "намоленное", сколько уже переговоров здесь прошло", - сообщил источник. При этом он отметил, что о каких-либо сроках встречи рассуждать преждевременно. В Стамбуле ранее также состоялись российско-американские переговоры по двусторонним отношениям.

https://ria.ru/20250602/memorandum-2020541085.html

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Наталья Макарова

в мире, стамбул, россия, украина, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле