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Источник допустил встречу лидеров России и Украины в Стамбуле
Источник допустил встречу лидеров России и Украины в Стамбуле - РИА Новости, 02.06.2025
Источник допустил встречу лидеров России и Украины в Стамбуле
Встречу лидеров РФ и Украины в Стамбуле нельзя исключать, место уже "намоленное", сообщил РИА Новости источник. РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T20:49:00+03:00
2025-06-02T20:49:00+03:00
2025-06-02T20:49:00+03:00
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второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
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СТАМБУЛ, 2 июн - РИА Новости. Встречу лидеров РФ и Украины в Стамбуле нельзя исключать, место уже "намоленное", сообщил РИА Новости источник. Второй раунд переговоров между делегациями РФ и Украины завершился в Стамбуле в понедельник, встреча длилась больше часа во дворце Чираган. "В принципе, в будущем нельзя исключать подобную встречу лидеров в Стамбуле, а не в Анкаре. Место, в общем-то, "намоленное", сколько уже переговоров здесь прошло", - сообщил источник. При этом он отметил, что о каких-либо сроках встречи рассуждать преждевременно. В Стамбуле ранее также состоялись российско-американские переговоры по двусторонним отношениям.
https://ria.ru/20250602/memorandum-2020541085.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, стамбул, россия, украина, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
В мире, Стамбул, Россия, Украина, Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
Источник допустил встречу лидеров России и Украины в Стамбуле
Встреча лидеров России и Украины может состояться в Стамбуле