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Мединский, Умеров и Фидан провели встречу перед переговорами

Мединский, Умеров и Фидан провели встречу перед переговорами - РИА Новости, 02.06.2025

Мединский, Умеров и Фидан провели встречу перед переговорами

Глава министерства иностранных дел Турции Хакан Фидан провел совместную встречу с главами делегаций России и Украины Владимиром Мединским и Рустемом Умеровым до РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T19:40:00+03:00

2025-06-02T19:40:00+03:00

2025-06-02T19:43:00+03:00

переговоры россии и украины в стамбуле — 2025

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украина

второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Глава министерства иностранных дел Турции Хакан Фидан провел совместную встречу с главами делегаций России и Украины Владимиром Мединским и Рустемом Умеровым до начала второго раунда российско-украинских переговоров в Стамбуле, сообщил корреспондент ВГТРК Денис Давыдов.Он уточнил, что делегации приехали во дворец Чигаран вовремя, однако переговоры начались почти с двухчасовой задержкой. Сначала Фидан по отдельности пообщался с главами делегаций."После этого у него была встреча уже с ними вместе. То есть Фидан, Мединский и Умеров сидели втроем в комнате и говорили. Делегации их ожидали в это время", - сказал Давыдов в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия" .Второй раунд переговоров между делегациями РФ и Украины зав

https://ria.ru/20250602/peregovory-2020487432.html

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Наталья Макарова

переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, вгтрк, россия, украина, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле