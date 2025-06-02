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Мединский, Умеров и Фидан провели встречу перед переговорами
Мединский, Умеров и Фидан провели встречу перед переговорами - РИА Новости, 02.06.2025
Мединский, Умеров и Фидан провели встречу перед переговорами
Глава министерства иностранных дел Турции Хакан Фидан провел совместную встречу с главами делегаций России и Украины Владимиром Мединским и Рустемом Умеровым до РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T19:40:00+03:00
2025-06-02T19:40:00+03:00
2025-06-02T19:43:00+03:00
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
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второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Глава министерства иностранных дел Турции Хакан Фидан провел совместную встречу с главами делегаций России и Украины Владимиром Мединским и Рустемом Умеровым до начала второго раунда российско-украинских переговоров в Стамбуле, сообщил корреспондент ВГТРК Денис Давыдов.Он уточнил, что делегации приехали во дворец Чигаран вовремя, однако переговоры начались почти с двухчасовой задержкой. Сначала Фидан по отдельности пообщался с главами делегаций."После этого у него была встреча уже с ними вместе. То есть Фидан, Мединский и Умеров сидели втроем в комнате и говорили. Делегации их ожидали в это время", - сказал Давыдов в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия" .Второй раунд переговоров между делегациями РФ и Украины зав
https://ria.ru/20250602/peregovory-2020487432.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, вгтрк, россия, украина, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025, ВГТРК, Россия, Украина, Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
Мединский, Умеров и Фидан провели встречу перед переговорами
ВГТРК: Мединский, Умеров и Фидан провели встречу до начала II раунда переговоров